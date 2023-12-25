賽馬會菁英盃　臨尾被逼和　黃浩然：從錯誤中學習

東方周一（25日）聖誕節正日，於「賽馬會菁英盃」以2比2賽和大埔。其中月初對大埔攻入處子入球的東方守將黃浩然（Andy），在熟悉的球場面對熟悉的對手再有斬獲，惟賽後這位入球功臣，則對最終未能守住勝局感失望：「要從錯誤中學習。」

東方繼月初「賽馬會菁英盃」首循環之後，再於九龍灣公園面對大埔，今場擔正的Andy，比賽後段在一次角球攻勢上前助攻，成功把握對手解圍失誤建功，一度為球隊搶回領先優勢。連續兩次為球隊在同一球場披甲都有斬獲，Andy賽事表示每次上陣都抱住想交出表現的決心：「無論係咩比賽，都想把握每次機會，向教練及球迷表現自己，好彩兩場都有入波，可惜係兩次都未能幫球隊攞3分。」

月初與大埔的「賽馬會菁英盃」對決，東方最終落敗而回，今場雖然賽和取得小進步，但賽後Andy仍感到失落，他解釋道：「入咗波之後，都知道好接近完場，都好希望守到最後，可惜事與願違。」比起入球，Andy續指作為後衞更希望為球隊避免失球：「今日兩個失波，都係球隊自己嘅失誤，兩次都係領先後短時間內被對手入波，可能有啲唔集中，呢方面一定要從錯誤中學習，往後先唔會再犯錯。」