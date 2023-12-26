車路士焗賣最強中場 干拿加歷查或投熱刺

干拿加歷查係車仔今季少數獲好評球員。(Getty Images)

車路士近2季斥巨資買人，但成績繼續令人失望，領隊普捷天奴早前又繼續嗌1月要再買人，喺財政公平條例限制下，車路士將要先賣人「填數」。最令球迷質疑嘅係，車路士兜售目標竟然係今季表現出色嘅3號隊長干拿加歷查，盛傳熱刺將會出手搶人。

23歲嘅干拿加歷查今季穩佔正選，18場聯賽有17場都係正選上陣，表現更勝2位「1億鎊隊友」摩西斯卡些度同安素費南迪斯，喺列斯占士同芝維爾長期養傷下，干拿加歷查更以隊長身份領軍出戰，點解會落得被車路士掛牌出售嘅下場？

據《Football London》報道，車路士依家正處於財政違規邊緣，想賣人填數嘅話，最有效一定係賣走青訓球員，因為相比起夏天高價賣走夏維斯、高華錫等球星，會計上佢哋需要計算折舊率等因素，對財政幫助有限，但由於青訓球員成本係「零」，賣走青訓所得轉會費，可以直接「全數入帳」，係解決財政問題最有效方法。

報道指熱刺對干拿加歷查非常有興趣，打算出價4,000萬鎊(約4億港元)向車路士提出收購，而且干拿加歷查同車仔嘅合約將進入最後18個月，如果未有續約嘅話，到夏天將會身價大貶值，車路士1月可能焗賣呢位最強中場。