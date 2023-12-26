曼城為延續霸業　將一次過簽3位超新星

「五冠王」曼城為延續「藍月王朝」霸業，積極引入新星接班，根據「轉會權威」記者羅曼諾(Fabrizio Romano)爆料，曼城將一次過簽入3位超新星艾捷華利、芬尼高文、沙維奧，為將來儲備人才。

據悉曼城已經同列斯聯達成協議，下月冬季轉會市場重開之後，簽入對方中場芬尼高文，呢位15歲英格蘭U16小國腳已經完成體測，轉會費達到120萬鎊(約1,190萬港元)，成為英國史上最高身價15歲球員。

至於有「新美斯」之稱艾捷華利近期獲得曼城、車路士、巴塞隆拿垂青，「藍月亮」重施故技，提以2,000萬歐元(約1.72億港元)向河床提出收購呢位17歲天才球員，然後再外借畀呢支阿甲勁旅，情況同當年向河床簽祖利安艾華利斯一樣，兩間球會已達成口頭協議。

3位新星之中，以基羅納翼鋒沙維奧身價最高，達到3,000萬歐元(約2.58億港元)，呢位19歲巴西小將今季由法乙球隊特魯瓦外借去基羅納，各項賽事上陣20場入5球及5次助攻，包括西甲入4球，成為基羅納今季創出佳績嘅功臣，應該有能力喺英超立足。