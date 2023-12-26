英超「拆禮物日」早場　紐卡素打頭陣

英超聖誕賽期大戰連場，紐卡素周二(26日)「拆禮物日」晚主場迎戰諾定咸森林。紐卡素今季傷兵滿營，成績亦受到影響，喺歐聯以及英聯盃先後出局，對士氣造成極大打擊，密集賽程兼哀兵上陣下，未必能夠迅速撻着，半場和值得支持。（Now 621周二晚8時30分直播）

紐卡素喺人腳不整兼多線作戰下，近期全面崩潰，最近6場比賽輸咗5場，包括歐聯分組賽包尾出局，以及英聯盃射輸12碼止步，上場聯賽作客0比1輸畀盧頓，球員疲態畢露。喺祖連頓、尼克普比、祖爾韋洛克等主力繼續養傷下，今仗預料會穩陣行先，避免再受打擊影響信心。

諾定咸森林近況同樣唔理想，領隊谷巴日前被炒魷，換成葡萄牙主帥紐奴執教，但球隊頹勢難止，上仗主場2比3輸畀般尼茅夫。紐奴屬防守型教頭，今仗作客會先求不失，上半場勢必全力死守。加上紐卡素近期踢法慢熱，近4場聯賽主場全部半場同對手打成平手，今仗一於追半場和。

直播表

周二 8:30pm 英超 紐卡素Vs諾定咸森林

Now 621

周二11:00pm 英超 般尼茅夫Vs富咸

Now 621

周二11:00pm 英超 錫菲聯Vs盧頓

Now 622

周三1:30am 英超 般尼Vs利物浦

Now 621

周三4:00am 英超 曼聯Vs阿士東維拉

Now 621

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