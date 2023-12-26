因一件事　巴西面臨被罰全球停賽

根據外媒報道，國際足協(FIFA)向巴西足總發出警告信，如果佢哋任由其他機構干預足總事務，導致需要重選足總會長嘅話，就會禁止巴西國家隊及巴西球會參加所有國際賽。

事緣里約熱內盧一間法院12月7日宣判巴西足總會長艾拿度洛迪古斯喺2022年會長選舉，存在違規行為，並革除佢嘅職務，其後巴西兩個最高法院亦推持呢個判決。由於國際足協一向禁止第三方干預旗下會員國嘅足總事務，所以向巴西足總發信，如果佢哋唔聽勸籲，並迅速重新舉行會長選舉，令到艾拿度洛迪古斯下台，就會處罰巴西國家隊及巴西球會，禁止佢哋參加所有國際賽，意味巴西可能無緣明年6月20日展開嘅美洲國家盃。

今次爭議要追溯到2022年3月，當時做緊巴西足總副會長嘅艾拿度洛迪古斯批准新選舉規則，容許只有1位候選人參選，由於佢係唯一候選人，所以順利當選會長。其後有部份副會長及國會議員提出反對，指艾拿度洛迪古斯當時只係擔任副會長，冇權批准新選舉規則，並採取法律行動，要求推翻選舉結果，獲法院判勝訴，艾拿度洛迪古斯當選無效，但如今國際足協介入事件，令問題更加複雜。