新老闆監場力爭反彈　曼聯挽面子發維省招牌

終於搞掂晒轉手嘅曼聯，主場迎戰阿士東維拉，誓必力爭反彈！曼聯因為場外問題影響球員表現，依家不明朗因素經已除去，眾球員都要喺新老闆面前賣力。「紅魔鬼」喺奧脫福球場對阿士東維拉甚少甩拖，近10次主場交手，獲8勝1和1負壓倒性佳績，從博彩角度睇，曼聯主場受讓1球極之抵玩，讓球主勝必捧。（Now 621及611周三凌晨4時直播）

曼聯完成股份易手，絕對係球隊利好消息，改革換人嗰啲太遠唔講，淨係今場新老闆拉特克利夫入場睇波，球員喺場上都會加多兩錢肉緊，以防飯碗不保，呢點肯定即時見效。

曼聯近況確係一般，主場接連不敵般尼茅夫及拜仁慕尼黑，尤其主場以0比3不敵般尼茅夫，更係曼聯喺英超史上首次對「下半版」球隊輸3球或以上，今場再喺奧脫福出擊，知恥近乎勇，再輸波肯定畀球迷噓爆。曼聯今季曾經試過兩次主場2連敗，之後都及時反彈贏波，今場被全面睇淡，隨時又殺「淡友」一個措手不及。

今場「紅魔鬼」陣容上會有少許變動，聯賽硬係開唔到齋嘅海倫預計會退居後備，由拉舒福特掛帥，至於上場控甩波搞到輸第2球嘅小將馬恩奧都會抖抖，基斯甸艾歷臣將頂替佢嘅位置，曼聯攻守力度都將會加強。

至於阿士東維拉雖然穩坐前4，似乎有力挑戰英超寶座，不過上輪主場鬥錫菲聯竟然要補時先逼和對手，球隊近期有回落迹象，加上維拉作客表現一般，近7場聯賽作客，只得3勝2和2負，取勝率不足一半，而且佢哋作客奧脫福成績一般，近10次只曾1勝，邊有資格作客讓波，曼聯主場受讓1球盤口極筍，讓球主勝不容錯過。

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