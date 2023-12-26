向氏兄妹摘金腰帶作聖誕禮物　籽羲：找到破綻挫日拳手

「向氏兄妹」向籽羲及向籽嬴於聖誕佳節出戰亞洲立技之王者賽，賽事雲集中、港、日綜合搏擊好手競逐，以往面對日本拳手未嚐勝利的向籽羲，與日本好手叶屋啓激鬥至Extra Round，縱使體能下降仍憑韌力及頭腦「找到對手破綻」，最終拿下Super Lightweight International Championship金腰帶，與摘得女子Featherweight International Championship金腰帶的向籽嬴，收穫一份難忘的聖誕禮物。

賽事於周一（25日）假「武術之鄉」佛山飛鴻館擺下擂台，是綜合搏擊賽事首度落戶粵港澳大灣區，現場氣氛相當不俗，香港綜合搏擊總會（HKSBA）會長向柏榮認為是一個好開始：「未來希望把綜合搏擊推廣至業餘賽層面，也期望辦更多教練班和技術培訓，加大此項目的運動人口，目標在全國各地開枝散葉！」

向籽嬴面對闊別拳壇6年的日本代表Union 朱里，全場控制大局，讓對手難以尋找有效的反擊機會，最終首度拿下女子Featherweight International Championship金腰帶，賽後她不諱言出賽前緊張至落淚，「一直聽聞朱里很厲害，因此直至進場一刻仍緊張到落淚，幸後來在擂台上了解到我跟她並不是有很大差距，於是更有信心進攻，很高興能夠獲勝！希望未來有更多機會與海外好手對戰。」

至於向籽羲面對身為綜合搏擊日本輕量級第1名的叶屋啓，戰情就相當激烈，向籽羲在第2回合搶得Shoot Point領先，惜在第3回合被對手追回Shoot Point，結果5回合後點數打和，需進入Extra Round再決高下。此時向籽羲縱使體能下降，仍看準唯一機會，乘對方大意再搶得Shoot Point，終成為今仗分出勝負的關鍵，助向籽羲拿下Super Lightweight International Championship金腰帶。他賽後表示贏得驚險，「對手風格是我平日訓練很難遇到的類型，豈料在Extra Round找到他的破綻，終於能打贏日本拳手了！未來我要繼續改善在擂台上的『統治力』，望能爭取更多衝出香港比賽的機會！」

亞洲立技之王者腰帶賽

賽果

Shoot 1 易諾 點數勝 董科翔

Shoot 2 王鐲 TKO勝 譚俊杰

Shoot 3 劉俊超 點數勝 毛永樂

Shoot 4 世紀大戰

李俊亨 點數勝 陳鵬威

Shoot 5

黃智謙 點數勝 歐陽官正

Shoot 6

魯寶儀 點數勝 黃智軒

Shoot 7

馬柏榮 點數勝 王淵豪

Shoot 8 Featherweight International Championship

向籽嬴 點數勝 Union朱里

Shoot 9 Super Featherweight International Championship

手塚翔太 點數勝 賈夢強

Shoot 10 Super Lightweight International Championship

向籽羲 Extra Round 點數勝 叶屋啓

Shoot 11 Super Welterweight International Championship

謝宇航 Extra Round 點數勝 謝傑丞