香港隊　亞洲盃25人決選名單出爐

港隊下月將出戰「亞洲盃」決賽周，足總周二（26日）公布港隊25人決選名單，除了本月成功入籍的祖連奴及史提芬彭利拿齊齊入選，潘沛軒、余在言及林衍廷等今年有份出戰亞運的年輕球員，都榜上有名。

港隊「亞洲盃」決賽周25人名單中，本月才獲批特區護照，完成入籍程序的祖連奴及史提芬彭利拿，齊齊出現在名單當中。中場鞠盈智、黃威及陳肇鈞等「亞洲盃」外圍賽主力亦榜上有名。後防方面，茹子楠、勞烈斯及艾里奧等皆有份入選，惟在本地集訓名單中有份的徐宏傑、梁諾恆及保羅等，未能趕及傷愈最終無緣決選。此外多位亞運兵都有份入選，包括潘沛軒、張憙延、余在言、林衍廷、胡晉銘、李毅凱、謝家榮及伍瑋謙等。

今屆「亞洲盃」決賽周允許參賽註冊26名球員，惟今次港隊決選僅25人入選，意味或再有球員獲補選。港隊將於周三（27日）啟程展開海外集訓，其間將進行3場友賽，包括1月1日及1月4日，於阿聯酋阿布札比先後鬥中國隊及塔吉克，1月5日轉飛卡塔爾多哈，再於1月10日拍跳沙特阿拉伯，為1月14日「亞洲盃」決賽周分組賽首戰對阿聯酋，作最後準備。

港隊「亞洲盃」決賽周25人決選名單：

門將：葉鴻輝 (東方)、伍瑋謙 (冠忠南區)、謝家榮 (大埔)

後衞：李毅凱 (標準流浪)、勞烈斯 (大連人)、孫銘謙 (東方)、陳晉一、周緣德、艾里奧、羅梓駿 (傑志)、茹子楠 (梅州客家)

中場：林衍廷 (標準流浪)、余在言 (東方)、陳俊樂 (傑志)、鞠盈智 (冠忠南區)、張憙延、黃 威、胡晉銘 (理文)、陳肇鈞 (大埔)

前鋒：米高 (恩高斯達特)、安永佳 (廣西平果哈嘹)、潘沛軒、祖連奴 (傑志)、史提芬彭利拿 (冠忠南區)、艾華頓 (理文)

港隊「亞洲盃」決賽周分組賽賽程：

2024/1/14