2023本地足球回顧（上）

本地球壇在過去一年繼續復甦，除了港超隊數增加迎來新景象，在遲來的亞運賽場上，香港足球代表隊也交出閃耀表現，創歷史性佳績，相信作為本地波球迷，在過去一年都有過不少值得回味的難忘時刻，值得一一回顧。

港足亞運4強全城喝彩

2023年最值得本地波球迷驕傲的大事，非香港足球代表隊歷史性打入亞運4強莫屬。亞運因疫情關係延至今年舉行，由大港腳教頭莊恩安達臣領軍的港隊，除了有潘沛軒、謝家榮、余在言及林衍廷等適齡球員之外，也加入胡晉銘、安永佳及李毅凱3位超齡兵。

港隊因對手敍利亞及阿富汗退賽，直接獲得分組賽出線資格，來到淘汰賽一步一擂台，先於16強淘汰巴勒斯坦，8強再爆冷擊敗伊朗，雖然4強及銅牌戰分別不敵日本及烏茲別克，但仍創下港隊亞運最佳成績。

港超3連霸傑志再膺三冠王

傑志上季在港超煞科日與理文直接交手，不敗即奪冠的「藍鳥」早段先被洛迪古斯攻破大門，之後雖靠米基爾12碼追平，但陣中主力明加索夫，下半場「兩黃一紅」被逐，艾華頓更把握打多一人優勢，為理文再次領先，幸好羅素頭槌扳平，傑志最終成功逼和對手2比2，第6度捧走港超聯冠軍。同時「藍鳥」亦是上季「足總盃」及「高級組銀牌」盟主，自2011/12年後，第5次再獲本土「三冠王」美譽。

女子隊都擸兩項錦標

值得一提，傑志女足亦在聯賽煞科戰，以及「足總盃」決賽「雙殺」車路士足球學校（香港），達成「雙冠后」壯舉。

冠忠南區捧菁英盃破錦標荒

近年已成為港超實力分子的冠忠南區，來到2022至23賽季終於打破錦標荒，於「賽馬會菁英盃」封王。由鄭兆聰執教的南區，以A組首名姿態殺入淘汰賽階段，4強靠互射12碼，最終以總比數8比7淘汰標準流浪，去到決賽再憑史提芬彭利拿梅開二度，以2比0擊敗理文，奪得自2015年升上頂級聯賽之後的首冠。

明加索夫膺雙料足球先生

效力傑志的翼鋒明加索夫，在2022至23年度「香港足球明星選舉」頒獎典禮成為最大贏家，這名上季才首戰港超的土庫曼國腳，除了獲頒最佳十一人（前鋒）之外，也大熱當選香港足球先生，榮膺雙料足球先生。同時他亦在聯賽攻入17球，與丹恩奴域及艾華頓瓜分港超神射手寶座，個人一晚連擸三獎。

晉峰邀樂天女孩叫好叫座

上季港超煞科日，除了傑志對理文的「天王山之戰」，最受矚目當然是晉峰對香港U23一仗，事關「粉紅兵團」當日邀請台灣人氣棒球啦啦隊「樂天女孩」（Rakuten Girls）來港擔任表演嘉賓，8位成員在賽前、半場及賽後無懼風雨，為球迷帶來舞蹈表演，門票更在預售不足一日已火速售罄。最終青衣運動場坐滿1,421名球迷，首次高掛象徵全場爆滿的紅旗。

費查倒掛入波揚威國際

港會門將費查（圖）在2月5日對晉峰的聯賽中，戰至末段上前助攻，以一記倒掛攻破對手大門，助球隊逼和對手，隨即成為熱話，季尾亦憑藉其高人氣當選「最受球迷歡迎球星」及「年度最佳金球」，其入球更獲得不少外國足球影片平台轉載，揚威國際。

聯賽會首季盈餘300萬

港超聯賽會去年才成立，務求為港超聯尋找商業贊助。而在早前的記招上，召集人陳文俊公布上季門票總收入超過465萬元，而賽會首季盈餘則近300萬。連同門票共享、足總獎金和港超聯獎金重組計劃，各支球隊分別得到38至71萬不等，其中受惠超過60萬元的包括理文、流浪、南區和香港U23。