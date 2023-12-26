2023本地足球回顧（下）

本地球壇在過去一年繼續復甦，除了港超隊數增加迎來新景象，在遲來的亞運賽場上，香港足球代表隊也交出閃耀表現，創歷史性佳績，相信作為本地波球迷，在過去一年都有過不少值得回味的難忘時刻，值得一一回顧。

均業北區參戰11隊角逐港超聯

上季甲組季軍高力北區，今季入紙申請首度參戰港超，並獲均業建築冠名贊助，易名為均業北區，以北區運動場為主場。在沒有球隊退出下，亦令港超繼2016/17球季後，再有11支球隊參戰。除此之外，在北區升班後，連同深水埗、冠忠南區及大埔，成為了港超成立以來最多區隊的一季 。

本地波首度引入VAR

視像助理裁判（VAR）今季首次引入港超聯，惟暫時並非實施至每一場港超賽事，平均每隊只有約6至8場主場賽事能夠使用，當中首兩周賽事更因開賽前30日，未獲FIFA發出批文而未能運作。運作後最廣為討論必屬傑志對冠忠南區一仗，川瀨浩太的絕殺頭槌，經VAR審視長達6分鐘後被推翻，引起多名南區職球員不滿，相信各隊職球員仍要時間適應。

足總新班子霍啟山任主席

足總高層在2023年也出現人事變動，在6月舉行的特別會員大會上，霍震霆宣布不再競逐連任足總會長，為26年任期畫上句號，其位置由貝鈞奇競逐，至於霍啟山則競逐出任足總主席，結果兩人在無競爭者情況下齊齊當選。此外足總董事會也加入多個新面孔，包括洪定騰、莫慕潔及前民政事務局局長徐英偉。

東網第9季獨家直播港超

‧繼2022至2023年球季後，on.cc東網再次獲得港超聯2023至2024年球季的獨家轉播權，連續9季與這個香港人的聯賽同行。今季on.cc東網再次得到港超聯賽會和足總董事局授權，與RTHK、TVB，以及賽馬會新少年體育記者計劃合作，推行跨媒體直播。

一代中鋒鍾楚維逝世

‧有「亞洲第一中鋒」之稱的香港70年代足球名將鍾楚維（圖），於今年10月24日下午因癌病離世，享年76歲。鍾楚維60年代於流浪青年軍出身，曾效力愉園，至1981年掛靴，期間曾多次入選香港代表隊。1977年，世盃外圍賽作客新加坡，助攻劉榮業一箭定江山，獲得小組出線資格。

理文標準流浪亞冠初體驗

‧理文（圖左）和標準流浪在今年8月，分別以上季港超聯亞軍及季軍的身份，在主場出戰「亞冠盃」外圍賽。理文在香港大球場以5比1大破峇里聯，惟晉級後作客0比3不敵浦和紅鑽出局；至於標準流浪則在旺角大球場，與來自越南的海防FC激戰120分鐘，最終以1比4遭淘汰。

祖連奴肥彭做晒「自己友」

‧在港征戰多年的3位巴西藉前鋒艾華頓、祖連奴，以及「肥彭」史提芬彭利拿，先後獲批特區護照，連同前港甲外援哥連斯之子米高，香港隊主帥莊恩安達臣在鋒線上多了4個選擇。

謝德謙中村掛靴離港

‧2022至2023年球季後，多位征戰多年的球員決定解甲歸田，當中結束20年職業球員生涯的冠忠南區門將謝德謙，舉家移民英國；而來港多年的日裔歸化球員中村祐人，在不獲理文續約後決定掛靴，與妻子返回日本展開新生活。其他告別港超聯的球員還包括李瀚灝、史建威和曾錦濤等等。

主帥執位堅Sir陳浩然出山

‧有球員掛靴，亦有教練出山！前富力R&F主帥楊正光，接替鄭兆聰執教冠忠南區；前東方球隊總監兼主教練李志堅（圖），「愛回家」重掌「綠戰士」大埔帥印；連續兩季季中易帥的深水埗，今季邀得前香港飛馬教練陳浩然接手；曾經執教夢想FC的梁志榮，今季離開任職多年的傑志，成為升班球隊均業北區主教練。