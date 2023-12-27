曼聯魔性澎湃反勝維拉　海倫開齋做英雄

曼聯在新股東拉特克利夫正式入主後首次出擊，於周三(27日)凌晨英超踢出久違了嘅「魔性澎湃」，上半場落後2球劣勢下，憑阿歷真度加拿祖梅開二度，加上天價射手海倫取得加盟以來首個聯賽入波，主場以3比2反勝阿士東維拉，結束各項賽事連續4場不勝兼冇波入嘅頹勢，令備受下台壓力嘅領隊坦哈格可以暫時鬆一口氣。

曼聯上仗吞韋斯咸2蛋，近31年以來，首次連續4場比賽入唔到波，今仗面對第3位嘅阿士東維拉，上半場亦處於捱打。開賽21分鐘，維拉中場約翰麥甘尼右路開出罰球，竟然門前大漏直接入網，僅過5分鐘，約翰麥甘尼開出角球，中堅基文迪朗格勒頭槌二傳，由丹當斯卡近門射入成2比0。

曼聯落後2球之下，主場紅魔鬼球迷嘘聲四起，以為又會再輸1場，但換邊後戰局出現大逆轉，阿歷真度加拿祖成為主角，呢位19歲阿根廷國腳先係入波被吹越位，向對手發出警告，跟住59分鐘接應拉舒福特左路橫傳，射入追番1球，加拿祖愈戰愈勇，並於71分鐘射入成2比2。

戰至82分鐘，球迷最期待畫面終於出現，般奴費南迪斯開出角球，海倫把握對手未能及時解圍，順勢射入反超前3比2，呢位身價高達7,200萬鎊(約7.16億港元)嘅20歲丹麥國腳曾於今屆歐聯入5球，但要為曼聯上陣15場英超，先至首次聯賽入波。

賽後曼聯領隊坦哈格大反擊話：「啲人只係識睇結果，用對韋斯咸嘅比數去指責球隊，但其實我哋比賽過程表現非常好，今場亦係一樣。」至於維拉主帥艾美利認為球隊前60分鐘表現出色，但曼聯最後20分鐘踢出最佳水準。