加拿祖破神級紀錄 佢先至最有資格着7號

曼聯喺英超創造奇迹，絕地反勝阿士東維拉3比2，阿歷真度加拿祖居功厥偉，呢位阿根廷翼鋒以19歲零178日，打破奧雲嘅紀錄，成為英超史上喺聖誕「拆禮物日」最年輕入2球或以上嘅球員，普遍輿論認為加拿祖先至最有資格着曼聯7號，美臣蒙特應該讓出呢件傳奇波衫。

阿歷真度加拿祖上月底英超作客愛華頓，使出驚天倒掛金勾入波，今仗仲犀利，原本可以上演帽子戲法，但其中一個入波被吹越位，但無損佢成為贏波功臣，賽後獲英超官方選為今場最佳球員。

加拿祖話：「能夠幫曼聯反勝係一種非常好嘅感覺，我哋係曼聯，永不放棄，今日係我一生之中最美好嘅日子。」加拿祖今場梅開二度仲有另一個意義，就係打破奧雲1999年聖誕「拆禮物日」創下嘅英超最年輕入2球或以上嘅紀錄，當時呢位英格蘭名宿20歲零12日，加拿祖今次將紀錄改寫為19歲零178日。

今季改着17號衣嘅阿歷真度加拿祖一向以C朗為偶像，季前曾傳出佢有可能接過7號球衣，但最後落入新兵美臣蒙特手上，呢位英格蘭國腳表現低迷，而且經常受傷，難怪要求佢將「傳奇7號」讓畀加拿祖嘅呼聲愈來愈大。