「傳聞前妻」首為離婚發聲　羽生結弦帖文向傳媒反擊

日本「花滑王子」羽生結弦上月中宣布離婚，結束105天的「短命婚」，但這段震驚國際的消息繼續成為傳媒焦點，據日媒報道指，傳聞的前妻小提琴家末延麻裕子首度發聲訴說離婚心境，然而羽生結弦同日亦在社交平台帖文疑似反擊報導。

羽生結弦今年宣布結婚及離婚都哄動體壇，而其妻子的身份一直未有曝光，不過據日媒指是日本小提琴家末延麻裕子。據日媒《Daily新潮》報道指，末延麻裕子於周二（26日）的拆禮物日首度打破沉默，承認已離婚：「真的，我們已經離婚了，現在我們都在走向不同的未來。我現在以積極的態度向前邁進，努力做到最好。」她還謹慎地說:「我很抱歉，但這私事，我只能告訴你這些。」

另方面，據《週刊報導文春》報道指，身為末延麻裕子父親好友的企業家安田正，則為「世姪女」發聲，直接公開怒斥：「不能原諒羽生結弦謊言。」並爆料指末延當初為結婚捨棄工作，婚後卻被羽生的母親及姊姊禁止外出，行動受到限制，並指羽生的個性相當不成熟，希望他為未有給予末延獲得幸福而作出道歉。

羽生結弦26日晚上在社交平台發出帖文，似是對媒體作為反擊，「看到由過分的『妄想』、『想像』、盡是『謊言』的報道嚇到了我。太厲害了吧！就算我提告、勝訴了也沒什麼好處，所以我不會提出控訴。」羽生更強調是自己發言，並不是由小編或其他人所講。

他還上載了自己寫下的親筆信:「從10多歲開始，一直面對謊言、妄想，根本沒見過面的相關人士所說的話被寫成報道....真是有趣啊。我會把自己所有的體力、精神、技術及自我，都投注在滑冰上的。」他亦對一直支持他的精粉表謝意，並強調會在滑冰上盡全力繼續發展。