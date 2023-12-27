C朗轟入今年第53球　勢成2023射手王

周三(27日)凌晨沙特阿拉伯聯賽，2位前皇馬神鋒C朗同賓施馬正面交鋒，葡萄牙巨星C朗成為大贏家，個人梅開二度，協助艾納斯作客以5比2大勝伊蒂哈德。C朗今年各項賽事已經入53球，以1球優勢超越哈利卡尼、基利安麥巴比，好大機會成為2023年入波最多嘅射手王。

伊蒂哈德先發制人，14分鐘賓施馬傳畀哈密特艾拿射入打開紀錄，但僅過5分鐘，賓施馬由功臣變罪人，喺己方禁區內踢中對手，被吹罰12碼，C朗主射入網扳平1比1。跟住阿歷士迪尼斯左路大腳傳中，塔利斯卡接應射入，為艾納斯反超前2比1。

換邊之後，雖然哈密特艾拿頂入罰球，為伊蒂哈德扳平2比2，但始終頂唔住艾納斯強攻，66分鐘艾納斯再次獲得12碼，C朗主射入網，個人梅開二度。之後輪到另一位艾納斯星級射手沙迪奧文尼表演，同C朗一樣射入2球，協助球隊大勝5比2，各項賽事4連勝。

C朗職業生涯累積157次梅開二度，同美斯睇齊，佢今年已經入53球，領先哈利卡尼、基利安麥巴比1球，由於拜仁慕尼黑、巴黎聖日耳門已完成今年所有比賽，2人無法威脅C朗2023年射手王寶座。

唯一有力同C朗競爭得番艾寧夏蘭特，呢位曼城前鋒今年已入50球，但佢近期受傷患問題困擾，能否喺今年餘下2場比賽入波超越C朗，實屬疑問，更何況C朗仲有1場比賽，可以再增添入波數字。