香港網總ｘ賽馬會　逾千名不同階層人士免費睇比賽

網總與賽馬會的推廣計劃中包括在小學生的訓練。(相片由公關提供)

中國香港網球總會周三(27日)宣布，香港賽馬會成為「中銀香港網球公開賽2024」的官方社區合作夥伴，致力推動本地弱勢社群對體育的欣賞及參與運動。

這項ATP男子網球巡迴賽時隔21年再在香港主辦，比賽於2023年12月31日至2024年1月7日在維園網球場舉行，大會將邀請逾1,700名來自「賽馬會樂動網球計劃」、協康會、香港失明人協進會、香港聾人福利促進會，以及特殊教育機構的受惠者，包括學生、殘疾人士和長者等免費入場觀賽並享受世界級網球盛事。

在賽事期間，網總亦安排了社區網球工作坊讓參加者接觸網球和體驗賽事的氣氛。網總教練將指導參加者網球知識和賽事的幕後體驗，包括參觀網球設施、現場觀看網球比賽的一些基本禮儀，以及在「網球同樂區」內的迷你網球場進行網球體驗。

同時，大會亦舉辦職業先導計劃，為香港專業教育學院和香港浸會大學的學生提供各個賽事運作範疇的體驗，讓他們吸取體育行業中寶貴的工作經驗，為體育界的持續發展作出貢獻。參與的學生將在賽事的不同範疇中作義工服務，包括賽事管理、球場服務、球員服務、票務和場務管理、交通和「網球同樂區」的運作安排。

中國香港網球總會會長鄭明哲表示：「我們非常感謝香港賽馬會的慷慨支持，助力將賽事和網球運動帶給社會各階層人士。我們希望透過今次合作，讓不同階層的受惠者接觸網球，並提升他們對網球運動的興趣，同時鼓勵更多人參與網球運動，一起以歡樂積極的生活態度迎接新的一年。」

多年來，馬會一直積極推廣社區及精英體育運動，讓不同年齡、背景和能力的人士均可享受體育的樂趣。馬會透過其慈善信託基金自2016年捐助由中國香港網球總會主辦的「賽馬會樂動網球計劃」，致力推廣網球運動至各年齡層和社會階層，讓網球運動融入社區。計劃提供有系統之訓練予小學生、小學體育教師、有特殊學習需要之兒童、聽障人士、唐氏綜合症患者與其家庭及退休人士。馬會亦於去年支持「香港國際網球挑戰賽2022」。一如其他慈善捐助項目，馬會對以上項目的支持，有賴其獨特的綜合營運模式，透過賽馬和博彩業務所得收益，為社會創造就業機會，並帶來稅收及慈善捐款。