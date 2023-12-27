活塞不敵籃網　破紀錄單季27連敗

NBA球隊活塞周三（27日）常規賽，即使有根寧咸（Cade Cunningham）狂轟41分，仍以112 ： 118不敵籃網，成為首支單季錄得27連敗的NBA球隊。

此前NBA單季最長連敗紀錄為26連敗，是役活塞眾將為免「創造」歷史，可謂使出渾身解數，除了根寧咸貢獻419籃板5助攻的全面數據，射手博丹洛域（Bojan Bogdanovic）也有23分進帳，第4節亦曾以97 ： 92領先。但籃網勝在得分點平均，全隊共有6人得分雙位數，包括甘馬倫莊臣（Cameron Johnson）取得全隊最高24分，最終反勝118 ： 112，令活塞錄得破紀錄單季27連敗，戰續為2勝28敗。

活塞塞教練蒙迪威廉斯（Monty Williams）賽後形容創場落敗，猶如在季後賽被淘汰般沮喪。是役攻入41分，可惜仍無法阻止活塞吞敗的根寧咸，就鼓勵隊友繼續奮鬥：「當面對低潮的時候，人們很容易會放棄，但我們一定要繼續堅持，互相推動大家做得更好。」活塞下場賽事為周五（29日）對暫列東岸第1的塞爾特人，相信要終止連敗紀錄困難重重。