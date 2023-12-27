祖高爾：拖肥黐牙　藍月難嗒糖

首先，我謹祝所有讀者聖誕快樂，並希望您和您的家人有美好的一天。

愛華頓最近正在渡過不錯的日子，尤其考慮到他們此前更多的時間已經習慣了糟糕的日子。

自從被扣分以來，戴治帶領的拖肥糖在過去5場比賽中踢得非常出色。在僅僅不敵熱刺前的4連勝是他們這兩個球季以來首次取得4連勝，這個成績展現了戴治如何讓他的球隊團結起來，我認為他值得因此被歌頌。

看過愛華頓幾場比賽後，我認為踢得好的一個重要原因是中場兩子阿馬度奧拿拿和杜哥利的出色發揮，並不遜於任何一對英超中場組合。他們的入球和帶球能力推動愛華頓前進，也是他們最近成功的關鍵，再加上像卡特維利雲和杜韋麥尼爾這樣的進攻球員傷愈復出，並不時入球，相信愛華頓今季將護級成功。

今仗葛迪遜公園氣氛定必熱鬧，屆時他們將迎接新的世界冠軍曼城到訪。曼城在2023年囊括所有冠軍，從英超，歐洲到剛過去的世冠盃，曼城都輕鬆拿下最後的冠軍，不過聖誕節後立即作客愛華頓並不會是一場輕鬆的比賽，也急需開始追回英超的積分。

雖然我知道曼城最近幾個球季，習慣先讓其他球隊領先積分榜再發力後上奪冠，但阿仙奴今季看起來更強大，而利物浦知道如何贏得英超，他們在幾個賽季前就已經做到了這一點。當然曼城現時還有比他們多1場比賽在手，但他們絕對希望快點上力。

曼城希望取得這場勝利，扭轉最近英超賽場的頹勢，近6場比賽只曾1勝對於這支球隊來說太不尋常了，我甚至無法告訴你上一次這支球隊發生這種情況是什麼時候。

艾寧夏蘭特和奇雲迪布尼的傷愈回歸，將給這支球隊帶來巨大的積極影響。曼城通常會在新的一年開始，在聯賽中發動反擊的號角，但目前我可以看到還有一點輕微的阻礙。由於曼城缺席了此前的英超比賽，並在回歸後立即作客地獄的葛迪遜公園，我認為愛華頓能借主場之利，至少取得寶貴的1分。