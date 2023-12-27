【國際球壇回顧】激情、爆笑、血淚逐一回味

阿根廷「球王」美斯實現世盃冠軍夢想後，2023年展開足球生涯新一頁，佢幫巴黎聖日耳門拎完法甲冠軍後，6月宣布加盟由碧咸做班主嘅國際邁亞密，旋即掀起北美足球狂熱！

粉絲激增贊助商爭合作

除美斯之外，國際邁亞密仲簽入布斯基斯、佐迪艾巴兩位前巴塞隆拿球星，而主角美斯亦冇令球迷失望，登陸邁亞密嘅第一個月，就帶領球隊贏得北美聯賽盃冠軍，7場比賽轟入10球嘅成績，令北美球迷見證「球王」實力。「美斯效應」令邁亞密同美職變成球壇焦點，國際邁亞密喺佢加盟後粉絲激增，IG粉絲數成為北美4大聯賽球隊之冠，贊助商亦紛紛尋求合作機會，明年初更會進行亞洲之旅，繼續用美斯招牌「吸客」。

沙特無限金錢反轉歐洲豪門

上年年尾卡塔爾成功舉行世盃，另一個中東國家沙特阿拉伯接力運用「無限金錢」，將今年世界足球焦點繼續留喺西亞，葡萄牙巨星C朗1月正式登陸沙特聯，為艾納斯上陣，年薪高達2億歐元。呢位38歲前鋒唔認老，繼續數胡刷新紀錄，今年各項賽事入波已突破50球大關，證明去沙特並非養老。

C朗打頭陣帶動掘金潮

有C朗做先鋒，其他頂級球星亦緊隨其後去沙特掘金，兩位法國名將賓施馬、尼高路簡迪加盟伊蒂哈德，巴西國家隊史上入波最多嘅尼馬轉投希拉爾。加上佐敦軒達臣、羅拔圖法明奴、馬列斯、波索域、拿樸迪、沙迪奧文尼等當打球星，沙特猶如將半個歐洲聯賽搬去中東，震驚歐洲各大球會，擔心主力被挖角，要求國際足協出手阻止沙特土豪「以本傷人」。隨住沙特阿拉伯即將獲得2034年世盃決賽周主辦權，或者會如C朗所言，沙特將成為世界第5大聯賽。

曼聯愈轉愈衰奧拿拿成笑柄

曼聯上季表現有進步，今年夏天喺轉會市場頻頻出手增兵換血，滿以為能夠重建王朝，但卻愈轉愈死，最令人震驚係拒絕同已效力12年嘅鋼門迪基亞續約，簽入「進攻型」門將奧拿拿瘋狂「派膠」犯錯，成為球壇笑柄，被網民寸係「射正亡」，對手只要射中目標，入波機會就非常大。曼聯今屆歐聯6戰合共失15球，成為歐聯分組賽史上失波最多嘅英超球隊，奧拿拿屬於主要罪人。

新兵海倫累鋒線啞火

此外，曼聯將已洗脫家暴罪名嘅格連活特外借去基達菲，以7,200萬鎊收購名不經傳嘅丹麥前鋒海倫，但佢腳頭無靈，連帶紅魔鬼鋒線集體啞火，反觀格連活特喺西甲演出光芒四射，猶如一巴摑向曼聯主帥坦哈格。曼聯新7號美臣蒙特受傷，抖多過踢，亦係一大敗筆。

曼城轉神鋒陣榮升5冠王

曼城雖然近年於英超唯我獨尊，但去到歐聯賽場總係失諸交臂。幸好主帥哥迪奧拿終於諗通，放棄堅持多年嘅無鋒陣，上季羅致射手艾寧夏蘭特，「魔人」以各項賽事53場入52球作回報，單計歐聯11場轟12粒，令進攻更有效率，擸晒英超同歐聯金靴，可見一斑。

首捧歐聯打破壟斷

最重要係哥帥唔再喺關鍵戰做「實驗」排怪陣，上屆13場歐聯錄8勝5和不敗，穩中求勝，包括決賽險勝國際米蘭1比0，一償宿願首度稱霸歐洲，打破皇馬、拜仁、利物浦、車路士等傳統勢力嘅壟斷局面。

而「藍月亮」本身就兵多將廣，哥帥進行適當輪換，令球隊喺3線作戰之下，仍能保持飢渴感，成為聯賽反超阿仙奴封王、輕鬆全勝奪英足盃嘅關鍵，連同今季季初互射12碼擊敗西維爾，首次捧走歐超盃，以及年尾連挫浦和紅鑽及富明尼斯，首奪世冠盃，令「藍月亮」成就五冠王霸業。

億元先生暴增英格蘭3子證身價

如今轉會市場愈來愈瘋狂，加上通貨膨脹，稍為具級數嘅球員，轉會費動不動都要過億歐元，今年亦特別多，車路士喺呢方面「經驗豐富」。車仔喺年頭豪使1.23億歐元，從賓菲加簽入啱啱幫阿根廷勇奪世盃嘅中場安素費南迪斯，去到夏天，佢哋截利物浦胡，以1.34億歐元搶到白禮頓防中摩西斯卡些度，不過兩位表現麻麻。

相比之下，英格蘭3子就用表現證身價，阿仙奴花1.22億歐元買入韋斯咸中場迪格蘭賴斯表現出色，多次拯救新東家。而熱刺將隊長哈利卡尼以1億歐元轉投拜仁慕尼黑後士哥停不了。至於祖迪比寧咸今夏以1.03億歐元登上「銀河艦隊」皇馬後，頭18輪西甲入咗13粒，位居射手榜榜首，仲勇奪金童獎，前途無限。

日本連勝「幫」費歷克創先河

日本國家隊喺2023年獲得好成績，除咗世盃後頭2場1和1負，之後8場國際賽全勝，當中包括9月作客大炒德國4比1，導致「日耳曼兵團」領隊費歷克，成為德國足總123年來首位被炒主帥。

日本喺舊年世盃E組分組賽，以2比1擊敗德國，間接令德國分組賽出局。德國9月趁國際賽檔期約戰日本交手，點知喺主場畀日本大炒、遭遇自2020年11月歐國聯吞西班牙6蛋以來，近3年最大敗仗。

費歷克亦係呢場大敗之後慘食無情雞，之後由拿高斯文接手執教。不過德國頹勢未止，拿高斯文上任帶咗4場波，除咗新帥效應第一場贏美國，之後接連打和墨西哥同輸畀土耳其及奧地利，下年歐國盃決賽周都唔知點算。

西班牙足總主席「強吻」出事

西班牙女足勇奪女子世盃，好事變壞事，喺球員上頒獎台領獎期間，頒獎嘉賓之一、時任西班牙足總主席嘅魯拜利斯，興奪過度大力攬抱多位球員，更嘴對嘴強吻前鋒珍妮弗靴莫素，事件引起軒然大波。

事後，除咗領隊之外，西班牙女子足球隊教練團其餘全部成員辭職抗議主席魯拜利斯，亦有超過80名女足球員表示，喺魯拜利斯遭免職之前，唔會再為國家隊效力。其後國際足協（FIFA）宣布，暫停魯拜利斯職務90日，並作出調查。

最終FIFA喺10月30日宣布，魯拜利斯因為違反紀律守則第13條，被禁止參與任何足球相關事務3年。

VAR不斷出錯PGMOL瘋狂道歉

足球壇引入視像裁判系統（VAR）後，爭議判決有增無減，英超更加成為「重災區」，全年發生過多次「唔記得畫線」、「畫錯線」等事件，由前球證韋比領導嘅英國職業球證公司（PGMOL）多番公開道歉，但對因錯判而失分嘅球隊已於事無補。

今年10月熱刺對利物浦更出現驚天錯判，利物浦先開紀錄嘅入波被誤判越位，VAR審查證實入波有效，但竟然擺烏龍「以為」主球證判咗入波，草草宣布「覆核完成」令比賽重開，隨後發現搞錯後又因條例所限未有推翻原判，釀成天大笑話。輸波嘅利物浦領隊高普曾提出重賽，但最終得到嘅只有PGMOL嘅一個道歉。

意西德變天榜首大執位

意甲上季變天，睽違33年，拿玻里上季以巨大優勢，提前5輪登上意甲寶座，亦係馬納當拿之後首個意甲冠軍。

講到拿玻里今次奪冠可謂相當神奇，球隊季前有恩施治尼及梅頓斯等多位主力離隊，本來不被看好，但主帥史巴列堤順勢改革，重用新星基華拉斯基利亞，加上前鋒域陀奧森漢大爆發，終力壓米蘭雙雄及祖雲達斯傳統3強壟斷，贏得球會史上第3座意甲冠軍。

利華基羅納挑戰霸權

至於西甲同德甲，今季亦醞釀大變，背靠城市足球集團嘅基羅納，正在改寫皇馬巴塞霸權，基羅納早前就以4比2擊敗巴塞，朝着西甲冠軍進發；至於德甲今季亦有利華古遜橫空出世，正挑戰11連霸嘅拜仁慕尼黑，令德甲之爭好戲連場。

英超史上最重手愛華頓被扣10分

愛華頓因違反財政公平條例，被英超賽會突下重手罰扣10分，亦係英超史上最重判罰，更打破2010年樸茨茅夫被扣9分紀錄，令「拖肥糖」即時陷入降班危機。

不過愛華頓被罰後反而激發小宇宙，近期連場報捷，已經追回被扣分數，不過球會財困並未解除，由於賣盤遲遲未落實，據報道會方喺冬季轉會窗將被迫出售主力套現，觸發新一輪危機。

多位球壇名宿先後離世

2023年亦係令人傷感嘅一年，多位國際球壇名宿包括卜比查爾頓、方亭、雲拿保斯等先後離世，球迷紛紛悼念。英格蘭及曼聯名宿卜比查爾頓10月離世，享年86歲，佢嘅一生充滿傳奇色彩，係1958年慕尼黑空難生還者，及1966年世盃英格蘭冠軍功臣，佢嘅離世舉國哀悼。

而法國傳奇前鋒方亭亦喺3月離世，享年89歲，呢位一代傳奇喺1958年瑞典世盃6場攻入13球，成為該屆金靴獎得主，亦創下單屆世盃個人最高入球紀錄，至今無人能破。前英格蘭領隊雲拿保斯11月離世，享年80歲，佢曾經帶領英格蘭打入1996年歐國盃4強，亦曾執教熱刺及巴塞隆拿等球隊，多位近代巨星包括加斯居尼都係佢嘅得意弟子。