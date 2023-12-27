祖高域拍住艾卡華斯到沙特「搵銀」　揚言要打到40歲

當今男子網壇兩位焦點球星塞爾維亞「球王」祖高域及西班牙小天王艾卡華斯，在新一季開打前夕拍住上到沙特阿拉伯「搵銀」兼為澳網熱身。

網球新賽季即將展開，被視為當今兩位最大競敵的祖高域及艾卡華斯，目前在世界排名高居頭兩位，一個是最年長大滿貫盟主，另一位是最年輕的超新星「貫」軍，他們均被邀請到沙特首都利雅得出戰一項表演賽，二人過往5次碰頭，當中包括溫網決賽及法網四強，而祖高域取得3勝2負稍佔優勢，然而在新一季20歲的艾卡華斯的確是祖高域的最大假想敵。

不過，近年沙特阿拉伯在體壇大灑金錢，據消息指今次的表現賽他們的爭取踏足網壇的「頭盤」，沙特正爭取舉辦ATP及WTA的賽事，並計劃在每年首個大滿貫即澳網之前，可讓一眾球員作為澳網作熱身，而最快可望2025年實行。

至於36歲的祖高域周二接受訪問時坦言，則未有掛拍的計劃，他更以美式足球名將布雷迪作為模範，揚言其職業想跨越40歲，「布雷迪是一個最佳的冠軍典範，他在處理時間、個人規劃及身體恢復等方面都很好，能夠長時間在其職業路上都很成功。」目前擁有網壇紀錄性24個大滿貫冠軍的祖高域續稱:「他是我的學習對象，希望以他作為模範，亦希望自己可以在職業路上跨過40歲或更多-大家一齊期待。」布雷迪與祖高域私交甚篤，2023年法網決賽時曾是座上客，而他今年初以45歲之齡退役。