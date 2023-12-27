香港隊　出發海外集訓　安帥：最後一席有3至5名人選

香港男子足球代表隊為備戰明年舉行的「亞洲盃」決賽周，周三（27日）下午啟程前往阿聯酋阿布札比進行海外集訓。港隊大軍暫時僅25人，主教練莊恩安達臣指今次或許是上任後帶領過的最佳陣容，又承認稍後時間將再補選1名球員，而最後一席潛在人選包括杜度在內等3至5名球員。

25名港隊球員連同多名職球員，是日下午齊齊穿着西裝步入機場，出發前往阿聯酋阿布札比備戰「亞洲盃」，現場更有近20名球迷送機，場面十分熱鬧。今屆「亞洲盃」允許註冊26名球員，惟港隊決選名單僅25人入選，對此主教練莊恩安達臣承認將再補選一人，潛在人選包括3至5名球員：「直至第一場波開賽前6個鐘，所有球員包括黃洋都有機會，目前仲未決定。大約有3至5個球員喺名單之中，但我唔會透露名字或者位置，只可以話杜度係其中一人，但佢仲未攞特區護照，唔可以註冊。」

至於梁諾恆、徐宏傑等主力落選，安帥亦有作出解釋：「Jacky（梁諾恆）因膝傷缺陣，仲要3至4個星期先可以復出，我都好想揀佢。『傑仔』（徐宏傑）對上兩課練波都有參與，但復出仲言之尚早，佢傳波、射波隻腳仲出現痛楚。保羅就兩星期冇練過波，而艾華狀態明顯未足。」安帥又提到自己上任兩年，今次或許是其帶領過港隊的最佳陣容，多名球員正在持續成長，又增加了艾華頓、史提芬彭利拿等入籍兵，令前線更具質素。

中場黃威因傷在過去兩周本地集訓只能獨自訓練，他透露下腹仍需時間休息，但相信問題不大，可趕及出戰「亞洲盃」：「行路唔痛嘅，之前喺香港唔練，係唔想傷勢惡化，但其實食止痛藥都可以踢到，希望嚟緊3場練習賽同友誼賽都可以上陣，攞番啲比賽感覺。」