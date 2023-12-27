香港明年4月辦奧運3人籃球資格賽　港隊主場出擊

巴黎奧運仲有半年多開幕，香港將於明年4月舉辦奧運3人籃球首輪資格賽，香港男、女子隊將會主場出擊，力爭取得參賽入場券。

國際籃球協會（FIBA）宣布香港是其中一個舉辦巴黎奧運3人籃球的主辦賽區，賽前將於2024年4月，而爭逐隊伍亦已落實，男子組有荷蘭、蒙古、拉脫維亞、奧地利、瑞士、埃及、新西蘭及香港，而女子組則有匈牙利、荷蘭、波蘭、埃及、阿塞拜疆、蒙古、智利及香港；他們將會爭逐男、女子各一個奧運參賽資格。香港過去兩年舉辦FIBA 3X3世界巡迴賽甚獲好評，因此獲得FIBA認可在港上演奧運資格賽。

今屆奧運的3人籃球男、女子組各有8個參賽名額，當中在資格賽產生5個席位，香港站會決出一個名額，而第二輪資格賽則於明年5月3至5日在日本宇都宮城址公園舉行，亦會產生1個參賽席位；而最後一輪的資格賽則於明年5月23至26日在匈牙利上演，主要是歐洲隊伍爭逐，當中會設有3張入場券。

至於3人籃球男、女子組已有三個參賽名額藉着世界排名決賽，男子組由塞爾維亞、美國及中國奪得，而女子組則是中國、美國及主辦國法國已穩袋入場券。