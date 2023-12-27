曼城舟車勞頓未回氣　愛華頓半場細頂得住

英超快車，愛華頓主場硬撼衞冕嘅曼城。曼城雖然啱啱勇奪世冠盃，但遠赴亞洲舟車勞頓未回氣，「拖肥糖」近期主場頻頻搶到分，防守回穩係關鍵，兩軍近年交手初段例少交收，1.5球半場細不妨追多鋪。（Now 621及611周四凌晨4時15分直播）

曼城上星期遠赴沙特阿拉伯，連挫浦和紅鑽同富明尼斯首捧世冠盃，完成5冠王霸業，儘管全程兵不血刃，不過始終飛去亞洲比賽，一來一回都幾辛苦。中場洛迪卡斯簡迪喺決賽對富明尼斯更加傷出，雖然話佢只係輕傷，但要知道呢位西班牙國腳之前4次缺陣「藍月亮」竟然輸晒，如果佢唔弗，對中場轉守為攻都咪話冇影響，加上神鋒艾寧夏蘭特剛傷愈，就算出得亦狀態成疑；睇番佢哋近5場聯賽僅1勝，有4次半場開1球或以下，初段進攻總係未入局。

另邊廂，愛華頓雖然上場對熱刺惜敗，但表現不落下風，近5場聯賽取得4勝1負，完全冇受之前聯賽被扣10分一事所影響。主帥戴治對自己班波有幾多斤両好了解，深明若果先失波好難追得番，因此非常看重初段防守，只要守住唔好先失波就有機會偷雞，單計近5場主場聯賽，有4次上半場保持清白之身，而呢4場都有分落袋，今場必定照辦煮碗。翻查紀錄，雙方近4次碰頭，有3次半場開1球或以下，預計今場初段都係小心為主，1.5球半場細有計。

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