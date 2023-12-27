熱刺買唔起「費格遜」　轉斟蘇蘭基

熱刺今夏出售射手哈利卡尼之後，一直希望簽入前鋒，原本頭號目標係白禮頓新星艾雲費格遜，但呢位19歲愛爾蘭國腳身價高達1億鎊(約10億港元)以上，熱刺深知難以得手，根據英國《太陽報》爆料，熱刺已經轉移目標，計劃下月收購般尼茅夫前鋒蘇蘭基。

現年26歲嘅蘇蘭基出身名門，曾經效力車路士、利物浦，但始終未能上位，2019年轉投般尼茅夫，甚至跟隨球隊降落英冠，並於2021/22年度英冠射入29球，成為般尼茅夫取得升班資格嘅大功臣。

呢位英格蘭國腳大器晚成，今季英超演出大熟大勇，踢18場入12球，包括早前對諾定咸森林，上演「帽子戲法」入3球，上仗對富咸又入1球，協助般尼茅夫大勝3比0，取得4連勝。據悉熱刺方面一早已經留意蘇蘭基表現，並數次派球探觀察佢表現。

熱刺現時太依賴隊長孫興民入波，即使另1位前鋒李察利臣近況大勇，但呢位巴西國腳水準飄忽，並唔可靠，如果可以簽入蘇蘭基，的確可以提升爭奪英超前4位本錢，估計蘇蘭基身價為3,000萬鎊(約3億港元)，熱刺應該負擔得起。