希斯基：墨城誓擒「獅」返勝軌

墨爾本城近兩場聯賽皆和局收場，當然希望可以於今仗重返勝軌，以確保自己不會被前列幾支球隊拉開得太遠。

墨爾本城如今排在聯賽榜的下半版位置，確是令人感到詫異，但毫無疑問他們將會在短期內，再一次衝擊榜首附近的位置。或許最令人吃驚的地方就是只有兩支球隊的入球數字比墨城少，所以他們需要於這方面做得更好。

在以往的球季，占美麥卡倫一直都是墨城內的神射手，但他今季目前為止只攻入了4球。作為一位前鋒，我深知道當你未能取得入球的時候，一眾隊友就需要出分擔入球重任。

托爾基阿斯蘭暫時是球隊其中一位表現最出色的球員，我認為他的入球能力及創造力都可以左右今場賽事的大局，而馬連積高利斯於左路亦可以製造出威脅。我希望看到巴西籍前鋒里奧拿圖可以交出更好的表現，如果他進入狀態的話，有能力於澳職賽場發光發亮。

布里斯班獅吼開季表現強勁，但近兩仗卻錄得連敗，如今亦受到多名主力球員受傷而影響表現，當中包括進攻中場亨利荷利及貝倫古亞，以及守衛史葛尼維利。

米利奧斯歷有可能是球隊前線最具威脅的球員，而年青射手湯馬士華定咸於澳足盃的表現令人留下好印象，只要取得入球就會增加自己的信心，事關他暫時只取得1個聯賽入球。

然而，由於布里斯班獅吼有多位主力球員缺陣，加上今仗在作客的環境下發揮或受影響，故我認為墨爾本城可於主場重開勝門。