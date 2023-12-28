捧世冠盃即翻生　曼城反勝愛華頓重返前4

周四(28日)凌晨英超賽事，上星期捧走世冠盃冠軍嘅曼城，作客3比1反勝愛華頓，喺積分榜重返前4位置。曼城今仗入局較慢，上半場更落後0比1，領隊哥迪奧拿喺休息期間用球員波衫上嘅「世界冠軍金章」作激勵，果然令曼城翻生，再一次上演絕地反擊好戲。

喺艾寧夏蘭特仍然缺陣上，面對近況大勇嘅愛華頓，曼城上半場陷入苦戰，29分鐘洛迪卡斯簡迪禁區內交失，杜韋麥尼爾截到後底線傳中畀積夏里遜射入。愛華頓領先後，用招牌嘅死球同長傳令曼城防線出現唔少險象，半場愛華頓領先1比0。

換邊後曼城開着Turbo，53分鐘菲爾科頓離門廿幾碼轟入世界波追和。曼城之後攻勢浪接浪，62分鐘愛華頓球員禁區內用手閂波被罰12碼，祖利安艾華利斯操刀射成2比1。愛華頓尾段想再谷，但86分鐘門將比克福特禁區外解圍被閂，貝拿度施華第1時間笠入空門，最終曼城反勝3比1。

曼城今場首次着住印上世界冠軍金章嘅波衫出賽，菲爾科頓賽後表示：「我哋上半場踢得唔差，但就好似之前比賽一樣(贏唔到)，大家都係氣餒，不過哥迪奧拿喺半場不斷激勵我哋，指住我哋心口個金章話，呢個世界冠軍唔係天跌落嚟，一定要相信自己係頂級。」

哥迪奧拿對於自己嘅激勵收到效用表示高興：「今仗展示出我咃係世界冠軍嘅原因，我依家開始要每日提住球員我哋係世界冠軍，有責任去保持呢個水平。」曼城今季罕見成日踢逆境波，今場係佢哋喺落後情況下拎到嘅第11分，已經超過上季全季數字(10分)。