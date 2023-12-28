祖高爾：缺乏真正9號球員會傷害兵工廠

由於上仗打和利物浦，阿仙奴連續兩個球季在聖誕日獨佔聯賽榜首。兵工廠紅軍打得異常燦爛，所以最後握手言和也算是合理戰果。

我認為阿仙奴比上季更上一層樓，但像對利物浦這樣的比賽，總是讓我有點懷疑他們是否能再次向前並贏得最後的冠軍。雖然作客利物浦取得1分並不是一個糟糕的結果，但作為擁有冠軍氣質的球隊，若能在作客領先1:0時繼續入球或保住勝局，這將是日後奪冠的關鍵。

從長遠來看，我還認為缺乏真正的9號中鋒球員可能會傷害兵工廠。雖然我喜歡加比爾捷西斯，他的比賽風格和氣質很適合這支阿仙奴，但始終欠缺了像死敵般的前鋒埋門觸覺本能，而球隊在後備席上也欠缺一位這樣能後備入替並鎖定勝局的9號人選，我認為，現時他們只能試圖利用所擁有的正選球員贏下比賽。

另一邊廂，韋斯咸和領隊莫耶斯值得他們所獲得的一切榮譽，對於我的前球會來說，這是多麼美好的一年，而目前他們離上季的三冠王只有4分差距，單靠這樣的成績就已經值得一切的讚賞。上仗對曼聯的贏波就足證今季他們發揮有多好，而我認為當中需歸功以下三大因素。

首先是領隊莫耶斯成功為這支球隊注入了信心，這意味着他們知道自己面對強隊時絕對有能力搞亂大局。韋斯咸今季較遲入局，不過考慮到他們上季所踢的龐大歐洲賽比賽數量，可能是去年漫長球季的後遺症，但從近期表現所見，經已慢慢重回正軌。

其次，對於這支球隊來說，把上季歐洲賽的成功視為這支球隊可以走得最遠的地方，然後開始放鬆手腳乃人之常情，但他們不但沒有這樣做，球員亦很快收拾心情重新上路。看看像查洛保雲這樣的球員，掌握了解9號的新位置並入球不斷，盧卡斯柏基達在轉會曼城不成後本可能會無心戀戰，但至今他的表現和上季一樣出色，而門將法比安斯基今季在失去1號門將之位後，在需要他時仍然發揮優異，這一切都取決於這支球隊上下願意為彼此而戰。

最後是他們的收購，失去迪格蘭賴斯般最好及最有影響力的球員，可能會對任何球隊造成嚴重傷害，他們買來的兩名球員古達斯及禾特普斯雖然未受傳媒吹捧但表現相當突出，本季至今暫時以超過11個入球回報了教練對他們的信任。

雖然我對以上鎚仔幫三件事都印象深刻，但考慮到阿仙奴擁有主場之利，兼很少在酋長球場失分，而且在球場上的實力也更勝一籌，我還是認為他們將會獲勝，或者只能小勝。我預計韋斯咸會全力以赴，讓比賽變得困難，但我可以看到阿仙奴捱過考驗並主場贏波。