祖高域壓倒韋少夏蘭特　膺歐洲年度最佳

網壇塞爾維亞球王祖高域周三(27日)榮膺歐洲年度最佳運動員，壓倒F1紅牛車王麥斯韋斯塔本及曼城超級前鋒艾寧夏蘭特等體壇星將，第五度奪得這項榮譽，並追平網壇傳奇費達拿的紀錄。

歐洲年度最佳運動員獎是由波蘭國家通訊社（PAP）發起，聯合26間歐洲傳媒機構組成的評審團，對男女運動員進行評選，而36歲的祖高域在今年投票當中，取得178票力壓三奪F1總冠軍的韋斯塔本(150票)，繼2011、2015、2018、2021年後，第五次再獲此殊榮。

這項評選是評審歐洲表現出色的男女運動員，以選出一位年度最佳，祖高域與「韋少」鬥得激烈，是前10名獲得過百票數的兩位運動員，而去年當選的網壇「世一」施華德，今年在評選中獲第6位，而今屆年度最佳的第3位是瑞典「鳥人」杜普蘭蒂斯，挪威足球名將艾寧夏蘭特則位列第4，第5位則是NBA的塞爾維亞球星祖傑。

祖高域今年在網壇重現霸氣，在四大滿貫中擸走三個（澳網、法網及美網），並寫下累積24「貫」的歷史紀錄，成為目前網壇擁有最多大滿貫冠軍的球手，並且重奪世界第一，在年終總決賽生涯第7度封王。