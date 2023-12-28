香港超級聯賽會盃　傑志鬥東方爆「雙藍會」

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「香港超級聯賽會盃」另一場4強戰周五（29日）晚上，繼續假旺角大球場上演，由傑志與東方合演季內第一次「雙藍會」。兩隊多名主力因隨代表隊集訓將會缺陣，惟今場外援球員出場不設限額下，可觀性絕對有增無減，宿敵對決，肯定精彩！（on.cc東網周五晚上8時按次收費直播）

剛經歷聖誕佳節，傑志暫代主教練金東進（Kim）指球隊放了兩天假期，全隊上下目前對比賽充滿新鮮感。陳晉一、陳俊樂等7名球員正隨港隊赴海外集訓，惟Kim表示這項盃賽可派遣多名外援上陣，因此對實力沒有太大影響，自己對今場亦十分期待：「今季第一次對東方肯定好有趣，我會派出最佳陣容出戰，所有外援都可以候命，包括金信煜。依場屬於球隊喺2023年最後一場波，希望可以贏波為今年劃上圓滿句號。」Kim又透露兩名借將陳傲軒、顏卓彬將會短暫歸隊，前者今場有望列入大軍名單，惟「彬仔」則待周日為深水埗踢完「賽馬會菁英盃」後才歸隊。

最近獲安排串演右閘的鄭展龍，上陣時間大幅增加，上場對流浪更攻入今季開齋波，他表示會繼續做好本份：「新位置入波有啲出奇，進攻方面冇問題，係防守仲要進步，希望透過呢個比賽繼續提升狀態，同埋幫球隊贏波。」

東方上場於「賽馬會菁英盃」賽和大埔後，各項賽事錄得3場不敗，今次有份出戰全新盃賽，主教練盧比度就透露會派出年輕球員應戰：「今場戰果對球隊唔係最重要，加上我哋已經有4位球員要去踢國際賽，希望畀機會年輕球員落場，體驗職業足球比賽吸收經驗。」葉鴻輝、孫銘謙、余在言及高素巴耶夫要為各自的代表隊備戰「亞洲盃」，是役無緣披甲，至於黃梓浩則仍在養傷當中。

東方賽前由U18及U16梯隊，提拔8位年輕球員應付今次盃賽，包括劉慶友、蕭頌楠、張國鋒、麥珈菕、高銘藝、連朗狄、黃安游和關卓然，幾位球員已投入一隊操練。其中高銘藝，與現時一隊球員高銘浩為孖生兄弟，且看這對「兄弟兵」可有機會球隊一同上陣。

【兩隊預計正選陣容】

傑志

門將：1.王振鵬

後衞：28.鄭展龍 15.羅拔圖 26.羅素 77.費蘭度

中場：17.米基爾 4.查理史葛 10.基爾頓

前鋒：27.迪美路夫 9.金信煜 7.明加索夫

東方

門將：26.廖富源

後衞：17.柳志成 15.黃浩然 20.丹尼爾 2.賀爾

中場：23:馬希偉 27.馬高斯 42.楊棟棋

前鋒：33.高銘浩 7.巴科爾 31. 吳宇曦