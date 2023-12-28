阿仙奴攻力勁　韋斯咸反擊醒　大盤咪錯過

今晚英超聖誕新年快車尾場上演倫敦打吡，阿仙奴主場火併「錘仔幫」韋斯咸。阿仙奴主場出擊一向主攻，令後防難免出現漏洞，韋斯咸弗到爆反擊銳利，加上近3次碰頭例演入球騷，3.5球大盤咪錯過。（Now 621及611周五凌晨4時15分直播）

阿仙奴上場聯賽造訪利物浦，大家打成均勢下各一言和，全身而退表現極具說服力，連續2年獲得聖誕冠軍，佢哋志切爭標，主場出擊一定搶攻爭勝。事實上阿仙奴在酋長球場踢得分外進取，單計今季聯賽9場主場便攻入22粒，而且攻擊點分散，無論係加比爾捷西斯、加比爾馬天尼利、布卡約沙卡，抑或後備嘅尼基迪亞、李安度杜沙特等都已開齋，就算夏維斯停賽一樣火力全開。不過敢於冒險下，防線難免出現甩漏，呢9場主場只有3場冇失波，明顯係以攻代守。

另邊廂，韋斯咸狀態亦唔錯，近7場聯賽獲5勝1和僅1負，主帥莫耶斯雖然以保守見稱，但以查洛保雲、盧卡斯柏基達、古達斯為首打反擊非常銳利，尤其係遇上主攻球隊更加突出，近9場聯賽作客只得1場食白果，不容忽視。翻查紀錄，雙方近3次正面交鋒，合共炮製12個士哥，全開4球或以上，隨時再演入球騷，一於再追大。

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