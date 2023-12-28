香港超級聯賽會盃　理文3比2挫標準流浪闖決賽

「香港超級聯賽會盃」周四（28日）晚上在旺角大球場，上演首場4強大戰，理文對陣標準流浪。今場賽事吸引1,256名球迷入場，流浪在姚浩明上半場尾段直紅被逐下，「十人迎戰」最終以2比3不敵靠基華尼頓梅開二度的理文，後者順利闖入決賽。

「黃黑軍團」今場正選起用6名外援，包括後衞立花稜也、保利臣、安尼亞、亞哥斯達、杜度、基華尼頓。流浪方面亦精銳盡出，兩名新兵盧美菲亞、林堂真悉數擔正，林嘉緯、神田夢實在中場派牌，回流的特邀球員歐陽耀冲、楊佰霖先列後備。

陣容不整的流浪，5分鐘率先失守，林嘉緯回傳失誤，安尼亞搶得皮球後勁射破網，助理文領先1比0。16分鐘「黃黑軍團」差點再下一成，杜度接應保利臣角球頂高。流浪隨後搶回不少攻勢，22分鐘神田夢實窄角度狂抽斜出。33分鐘理文一次反擊，安尼亞撞開盧均宜再交出直線，造就基華尼頓輕鬆射入，領先2比0。3分鐘後流浪再收到壞消息，姚浩明蓄意「開踭」打中顏樂楓，直紅被逐出場。打少一人的流浪，即換入基藍馬填補後防空缺，半場暫時落後兩球。

易邊後流浪有機會追近比數，盧美菲亞近射被門將袁皓俊用腳救出。不過49分鐘理文再靠保利臣一記妙傳，基華尼頓扣過對方後衞後射破盧兆崎十指關，理文遙遙領先3球。6分鐘後基華尼頓差點完成帽子戲法，但被盧均宜於白界線前成功護空門。理文之後有顏樂楓勇戰傷出，流浪73分鐘即憑劉智樂入球扳回一城，補時階段盧美菲亞接應神田夢實傳中，頭槌再入多球，但流浪最終仍以2比3不敵理文，只能轉踢季軍戰。

尾段兩隊不少埋身肉搏，理文更接連有顏樂楓、羅焯熙、余沛康等，受到對手粗野攔截，惟主球證劉晃熙卻未有再出示紅牌，引起理文職球員不滿，賽後拒絕接受訪問。至於流浪總監李輝立（Philip）亦同樣對球證判決相當不滿：「球證要自己檢討，場場都係咁，鬆緊唔夠一致，咁啲球員咪躁囉。第2球盧均宜畀人推開，個吓明係犯規，大家都睇到，如果你眼睛係雪亮，點會若無其事？」Philip續指今場始終屬於平日賽事，加上焦點落在香港隊身上，入場人數「算係咁」。