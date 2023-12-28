香港超級聯賽會盃　球迷入場撐「歐冲」：Respect！

標準流浪周四（28日）於「香港超級聯賽會盃」4強賽，雖然以2比3不敵理文，但陣中的新面孔依然備受矚目，其中以特邀球員身分助陣的歐陽耀冲，雖然最終無緣披甲，但就引起不少關注，有球迷更帶上「歐冲」球衣入場支持。「歐冲」賽後承認非常渴望上陣，並表示會繼續爭取落場機會。

流浪賽前宣布加入多位新兵出戰今次盃賽，其中就包括早前結束3年日本外闖生涯，選擇回流的「歐冲」。這位34歲中場今場遲遲未被換出，比賽期間看台不斷有球迷鼓噪：「換歐陽耀冲未阿！回水！」

最終無緣披甲的「歐冲」，賽後表示難免感到失望：「好想踢，但教練話球隊打少個，最後又輸緊3球，出去冇乜用，下場再爭取。」全程在場邊熱身的「歐冲」雖然無緣披甲，但回到熟悉的旺角大球場，久違的本地波氣氛也令他感到難忘：「好耐冇感受過香港足球，尤其上半場好似拍緊戲咁，又紅牌又輸兩球。」

不少「歐冲」球迷專程入場，希望一睹偶像場上英姿，球迷Samuel更帶上「歐冲」在日效力YSCC橫濱時所身穿的戰衣，希望拿到親筆簽名：「南華嘅時期已經開始睇歐冲，今日入場其中一個原因就係睇佢，知道佢回流都想喺香港落班，希望佢踢番起。」見到「歐冲」過去3年在日本未能爭取到上陣機會，Samuel仍表示會繼續支持：「我當然想見到佢出場，但佢試過努力過，就會Respect！」