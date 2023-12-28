希斯基：鳳凰走勢凌厲作客照贏

威靈頓鳳凰今季到目前為止表現相當出色，9場聯賽錄得6勝2和佳績，僅輸1場，並於榜首位置有3分的領先優勢。

鳳凰今季只失了7球，兼且於近5場聯賽有4次取得零封成績，毫無疑問防守表現成為他們的成功關鍵。由前場到後場，他們都十分具組織性，證明領隊伊達利安奴及其教練團隊對球隊訓練有素。

雖然射手奧斯卡沙華達因傷將要繼續缺陣一段時間，但一眾隊友分擔了其責任並且交出了好表現。近兩仗他們以3比0及2比0勝出的賽事中，巴巴路西斯一共攻入3球，保薛達卡拉夫及賓奧特也同樣有入球進帳，所以他們的前線進攻看來也相當好。

FC悉尼近6仗錄得3勝3負成績，展示出球隊表現相當不穩。

但好消息是今仗他們有魯迪維爾傷癒復出重返防線之中，此子於上場聯賽攻入1球，協助球隊以4比2擊敗西部聯，故此他將會是改善球隊防線不穩的關鍵人物。

祖羅利上仗梅開二度，近6仗亦一共取得5個入球。至於另一名射手法比奧高美斯雖然近況麻麻，不過他上仗也有入球進帳，所以我認為只要一班大牌球員能夠交出好表現的話，球隊將有希望可以升上聯賽榜更高的位置。

然而，威靈頓鳳凰如今走勢相當凌厲，對手將難以擊破他們，所以我認為他們就算今仗作客FC悉尼也可以獲勝，並全取3分而回。