再輸爭議「界外助攻」　阿仙奴吞韋斯咸2蛋

阿仙奴喺周五(29日)凌晨英超慘遇滑鐵盧，佢哋主場全程圍攻韋斯咸情況下，意外以0比2輸波而回。韋斯咸今場先開紀錄一球再掀爭議，查洛保雲底線傳中前個波疑似出界，但底線攝影機因被查洛保雲遮住而無法完全確認，VAR最終只能維持入球原判。阿仙奴上月對紐卡素亦輸過相同情況嘅「界外助攻」，認真慘情。

阿仙奴今場一開波已全軍壓上，頭10分鐘嘅控球率超過80%，不過13分鐘一次意外反而先失波，加比爾馬加希斯同辛真高門前解圍失誤，查洛保雲喺底線傳中，由湯馬士蘇錫克撞入。VAR覆核顯示，查洛保雲傳中一刻，肉眼所見個波已99%出界，但由於底線攝影機角度被查洛保雲大腿擋住，喺未能完全確定誤判下，最終判入球有效。

阿仙奴失守後繼續狂攻，但把握力極差，全場30次攻門都係隔靴搔癢，僅有布卡約沙卡射中柱最入肉。韋斯咸攻勢極少，但把握力高足以贏波，55分鐘角球攻勢由馬夫洛柏路斯頂成2比0；「錘仔幫」補時階段本有機會大炒，但賓華馬主射12碼被大衞拉耶撲出，阿仙奴最終仍吞2蛋。

阿仙奴輸波後錯失重登榜首機會，依家落後利物浦2分排第2位，阿仙奴領隊阿迪達賽後表示：「恭喜韋斯咸，亦要讚揚我嘅球員，足球就係咁樣，今場我哋製造好多機會，正常情況下應該足夠贏波，但韋斯咸喺兩個禁區嘅表現比我哋更好，無可否認我哋需要作出改擅。」

上月0比1輸畀紐卡素，VAR同樣以「冇確定結論」為由，將祖爾韋洛克嘅「界外助攻」視為合法，對於2個月內第2次成為爭議判決苦主，阿迪達無奈表示：「我睇唔到，球證話搵唔到一個確定嘅結論，遺憾以我哋依家嘅科技，竟然幫唔到呢啲判決，我哋都無能為力。」