傅家俊無緣決賽！威廉斯爭冠背後有「靚聲」支持

日前淘汰了桌球「世一」奧蘇里雲的香港天王傅家俊（Marco），在澳門桌球大師邀請賽以2比6不敵世界排名第16的英格蘭名將利素禾斯基，無緣決賽。

傅家俊過去與利素禾斯基曾交手6次，今仗是他們時隔4年後再度碰頭，而曾於2015年在國際錦標賽次圈唯一獲勝的Marco，依然處於下風，僅拿下兩局以2比6落敗。至於另一場準決賽則由「金左手」威廉斯對「準神」卓林普，前者以6比2闖關躋身決賽，這也是威廉斯在兩年半以來首次擊敗卓林普，他將與利素禾斯基爭逐冠軍。

狀態不俗的威廉斯在接受訪問中大談與英國著名老牌歌星湯鍾斯私交甚篤，但想起首次收到湯鍾斯的致電，聽到其獨特聲音令他有點嚇呆。

「他很喜歡看桌球，如果我打得好，他會打電話給我說『打得好』。英國公開賽結束後，他就說是時候贏得一些東西了。」二人近年成為好朋友，而他們均是來自威爾斯，因此更投契。

「2018年我贏了世界冠軍，他邀請我去卡迪夫觀看他的一場音樂會，這對我來說比參加世界賽決賽更令人傷腦筋，但他的歌聲真是太棒了。」湯鍾斯現年已83歲，20世紀60年代已成為明星，至今售出超過1億張唱片，其強勁的嗓音及舞台魅力聞名於世；如果威廉斯今個比賽封王，未知他又會否向老朋友再送上賀電呢?