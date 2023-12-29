拿度展開告別之旅唔諗勝負　澳網獎金再加碼

網球新賽季令人期待，西班牙傳奇拿度回歸、「世一」祖高域能否延續強勢，都是網壇焦點，作為新一季首個大滿貫的澳洲公開賽，大會周五（29日）宣布獎金加碼，總獎金增加1000萬澳元，球員爭逐更激烈。

拿度已展開了他「2024年告別世界巡迴賽的首站」，這位37歲西班牙球星在布里斯班出席賽前活動時被問到對澳網的期望時稱：「今天不可能考慮贏比賽，真的可以享受復出，我沒有太多期望，一年沒有上場了。」

至於澳網將於1月14日在墨爾本公園開打，賽事總監泰利（Craig Tiley）發出聲明中表示今屆總獎金增至8650萬澳元(約5804萬美元)，加幅達13%。「我們在每一圈的獎金都有提升，包括外圍賽及單雙打的初段賽事，希望每一位參賽的球員都有得着。」

根據墨爾本新訂的獎金分配安排，外圍賽首圈者可獲31250澳元，增幅達20%；而男、女子單打冠軍則分別可以315萬澳元。至於正賽首圈出局的球員都可以獲12萬澳元，比過去高了13％，次圈止步的球手都可袋走18萬澳元；即使是外圍賽首圈落敗的球員，也可得到31250萬澳元。

上屆男、女子盟主則是塞爾維亞球王祖高域及白羅斯的莎芭蘭卡。