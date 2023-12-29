黃澤林接受ATP官網訪問　新賽季試衝入前100

睽違21年的ATP男子職業網球賽，本周日將會在維園網球場展開「2024中銀香港網球公開賽」，近年迅速冒起的香港潛質球手黃澤林周五(29日)接受ATP官網訪問，他坦言主場出戰是他生涯的夢想之一，並期望新一年的目標能夠躋身Top100及爭取出戰巴黎奧運。

19歲的黃澤林（Coleman）在青年時代取得不少佳績，先後贏得兩項（2021美網及2022澳網）青年大滿貫的男雙冠軍，是男子職業球壇的一顆新星，而香港時隔21年再辦ATP賽事，對Coleman職業生涯來說踏上新的里程碑。

「Wow！這真是令人興奮，我成長中從電視裡看着多位出色球手如魯列夫、施歷及卡查諾夫等比賽，我很期待跟他們一起參加比賽，可以的話希望可以獲得幾場勝仗。」

在ATP官網專訪中，亦特別提到Coleman自５歲起開始學習網球，因而愛上這項運動，繼而不斷努力，並於近幾年轉到西班牙拿度網球學校受訓，而在ATP挑戰巡迴賽更有出色表現，令其世界排名於短時間內迅速上升，由2023年初的743位跳升到最近的253位，成為香港網壇史上世界排名最高的球手。

Coleman特別提到在拿度網球學校訓練，對他提升水平相當重要，「這真的很重要，尤其是當現有很多比我水平高的優秀球員，那裡有排名前100的球手，當然也有拿度，還有很多不同球手過來練習，令我學習很多。」

對於在新一季首個比賽於維園主場面對球迷，Coleman稱會盡力做到最好:「我已準備就緒，而且我很愛打大滿貫，目前的確追近了一點，我的排名目前是253，可能去到前230就有機會參與外圍賽。」他講出了自己來年最大目標:「希望可以躋身世界頭100位及出戰2024奧運會。」

ATP官網對香港時隔21年再辦職業巡迴賽也甚為關注，日前特別撰文講出比賽五大看點，當中包括世界排名第5的魯列夫參戰，並有傷愈復出重返戰場的施歷。過往香港舉辦的男子職業巡迴賽，多位網壇經典如森柏斯、阿加斯、張德培、拉夫達及費拉羅（艾卡華斯現任教練）等都曾在維園留下汗水。