香港超級聯賽會盃　傑志鬥東方爆「雙藍會」

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「香港超級聯賽會盃」周五（29日）繼續上演4強對決，傑志與東方爭奪最後一個決賽席位。「藍鳥」強陣出擊，正選派出6位外援，包括恩查、伊高沙托尼及明加索夫組成進攻三叉戟，米基爾、基爾頓及查理史葛坐鎮中場，金信煜先列後備；東方正選派出吳宇曦及柏拔等4位U22球員，鐘樂安戴起隊長臂章鎮守後防，巴拉克及于楊兩位特邀球員齊齊擔正，後備席12位球員皆為U22小將。

傑志正選：

1 王振鵬 [GK]

4 查理史葛

7 明加索夫

8 伊高沙托尼

10 基爾頓

15 羅拔圖

17 米基爾

26 羅素

28 鄭展龍 [C]

77 費蘭度

89 恩查

東方正選：

26 廖富源 [GK]

5 鐘樂安 [C]

6 郭崇毅

8 巴拉克

15 黃浩然

17 柳志成

19 于楊

31 吳宇曦

42 楊棟棋

44 柏拔

88 張文浩

傑志後備：

13 買合木提艾尼卡爾 [GK]

91 石皓心 [GK]

9 金信煜

11 伊卜拉伊木.庫爾班

19 黃洋

27 迪美路夫

31 陳傲軒

32 袁振謙

74 甘智健

96 馬斐

東方後備：

80 麥珈菕 [GK]

24 蕭頌楠

28 蕭政

29 劉慶友

33 高銘浩

35 林千裕

37 連朗狄

38 高銘藝

43 黃安游

48 關卓然

53 張國峰

77 李俊霆

「香港超級聯賽會盃」另一場4強戰周五（29日）晚上，繼續假旺角大球場上演，由傑志與東方合演季內第一次「雙藍會」。兩隊多名主力因隨代表隊集訓將會缺陣，惟今場外援球員出場不設限額下，可觀性絕對有增無減，宿敵對決，肯定精彩！（on.cc東網周五晚上8時按次收費直播）

剛經歷聖誕佳節，傑志暫代主教練金東進（Kim）指球隊放了兩天假期，全隊上下目前對比賽充滿新鮮感。陳晉一、陳俊樂等7名球員正隨港隊赴海外集訓，惟Kim表示這項盃賽可派遣多名外援上陣，因此對實力沒有太大影響，自己對今場亦十分期待：「今季第一次對東方肯定好有趣，我會派出最佳陣容出戰，所有外援都可以候命，包括金信煜。依場屬於球隊喺2023年最後一場波，希望可以贏波為今年劃上圓滿句號。」Kim又透露兩名借將陳傲軒、顏卓彬將會短暫歸隊，前者今場有望列入大軍名單，惟「彬仔」則待周日為深水埗踢完「賽馬會菁英盃」後才歸隊。

最近獲安排串演右閘的鄭展龍，上陣時間大幅增加，上場對流浪更攻入今季開齋波，他表示會繼續做好本份：「新位置入波有啲出奇，進攻方面冇問題，係防守仲要進步，希望透過呢個比賽繼續提升狀態，同埋幫球隊贏波。」

東方上場於「賽馬會菁英盃」賽和大埔後，各項賽事錄得3場不敗，今次有份出戰全新盃賽，主教練盧比度就透露會派出年輕球員應戰：「今場戰果對球隊唔係最重要，加上我哋已經有4位球員要去踢國際賽，希望畀機會年輕球員落場，體驗職業足球比賽吸收經驗。」葉鴻輝、孫銘謙、余在言及高素巴耶夫要為各自的代表隊備戰「亞洲盃」，是役無緣披甲，至於黃梓浩則仍在養傷當中。

東方賽前由U18及U16梯隊，提拔8位年輕球員應付今次盃賽，包括劉慶友、蕭頌楠、張國鋒、麥珈菕、高銘藝、連朗狄、黃安游和關卓然，幾位球員已投入一隊操練。其中高銘藝，與現時一隊球員高銘浩為孖生兄弟，且看這對「兄弟兵」可有機會球隊一同上陣。