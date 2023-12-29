祖高爾：森林新帥效應不容忽視

新任主帥能瞬間改變球隊精神面貌的魔法，真的令人讚嘆。儘管我認為諾定咸森林開除谷巴有點苛刻，但你經已明顯看到紐奴上任後，球員和球會上下的氛圍有很大分別。

若不是蘇蘭基第94分鐘的補時絕入球，諾定咸森林理應可在般尼茅夫上取得分數，而上仗他們作客紐卡素反勝3:1，震驚了不少球迷。

高大中鋒基斯活特歸隊後，在近兩場比賽中入波兼助攻貢獻了5球，狀態火熱，今仗面對曼聯那條支離破碎兼且不斷失球的防線，我相信他已準備就緒。當曼聯到訪諾定咸時，大部分球迷定會聚集一起為主隊助威，這對新帥及其球員絕對有幫助，最近我們看到高普等主帥不斷強調主場球迷的支持有重大幫助，我認為紐奴也會鼓動森林的忠實球迷不斷吶喊助威。

雖然曼聯上仗最終取得勝利，但再次令球迷大按平安鐘，事實上他們在比賽中發揮欠佳。他們面對今季一直表現出色的阿士東維拉，於兩球落後的情況下展現了極強鬥心，加上維拉腳頭無靈，否則上半場已經被遠遠拋離！

我很高興海倫攻入他首個英超入球，你可以見到這名年輕球員在慶祝時鬆了一大口氣，由此可見其壓力已經大大減輕，希望之後的入球能源源不絕。另一位年輕人阿歷真度加拿祖在奥脱福也搶盡風頭，幾周前我說過，他在一連串有份落場的比賽中找到狀態及證明自己的機會，並且用一些致勝球來回報領隊坦哈格及隊友對他的信任。連同上仗梅開二度，他經已成為曼聯的2號射手，就目前情況而言，他已是進攻核心人物之一。考慮到他們二人擁有豐富的進攻天賦，這絕對是一件了不起的事情。

我仍然相信對維拉的結果，只是暫時修補曼聯的漏洞，森林目前狀態良好，加上其球迷料會落力打氣為新領隊助威，預測森林有力爆冷贏波。