賽馬會菁英盃　深水埗同香港U23再鍊過

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「賽馬會菁英盃」周六（30日）戰火重燃，其中A組的深水埗，會於九龍灣公園鬥香港U23。兩軍今季第3度交手，進攻表現有起色的深水埗，不希望錯過爭勝機會；至於香港U23靠活力搭夠，為打開分組賽勝利之門，同樣毫無保留。（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）

深水埗上場「賽馬會菁英盃」最終被港會逼和4比4，主教練陳浩然指出球隊在領先情況下，必須做得更好：「大家喺領先緊嗰陣，要點樣去應付，呢方面已經交咗費，今次再鬥香港U23希望球員各司其職。」「陳Sir」指出希望透過接下來連續5場「賽馬會菁英盃」作輪換，讓較少上陣的球員提升狀態，為來年聯賽征途作準備。

上季征戰丙組聯賽的U22中堅劉家城指出，頂級聯賽與低組別賽事分別甚大：「好明顯嘅分別係身體對抗性，攞波做決定都要更快，我雖然年紀比較細，但踢得中堅就要嗌住隊友，溝通方面問題唔大。」「家城」對球隊實力有信心，認為深水埗有能力在香港U23身上全取3分。

香港U23繼聯賽再次與深水埗交手，惟主教練司徒文俊透露劉家喬因私事缺席，而林學曦、吳文希及李卓軒有傷在身，是役未必冒險派他們上陣。談到今場對手，「司徒Sir」稱深水埗近期當力強勁，幾位外援逐漸上力，必定為己隊帶來極大挑戰：「艾雲馬高域同雲尼馬高域喺中前場作用好大，鄧嘉近期腳風都幾順，我哋要集中精神，唔好畀佢哋咁多機會。」

門將雲天樂（Michael）對早前聯賽領先深水埗兩球下，被對手逼和感到非常可惜，但仍有信心是役能順利取勝：「上場咁樣畀人追和一定對士氣有影響，但比賽係逐場計，我哋已經好同深水埗搏殺，要喺呢場攞齊3分。」

【兩隊預計正選陣容】

深水埗

門將：28.戴廷匡

後衞：20.波比 3.劉家城 14.宋柱浩 15.尼高拉斯

中場：24.顏卓彬 6.雲尼馬高域 8.艾雲馬高域

前鋒：77.張廣然 99.鄧嘉 17.黃琛喆

香港U23

門將：25.雲天樂

後衞：28.黎皚韜 6.杜國樑 5.梁煒烽 33.宏愷志

中場：8.鄧筵霑 16.郭子堦 14.鄭進泓

前鋒：21.林智豐 9.何家智 3.李樂謙