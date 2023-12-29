江旻憓期待巴黎大皇宮戰奧運　望打破「世一」魔咒

「油尖旺青少年劍撃比賽」周五（29日）假西九戲曲中心圓滿結束，香港女子重劍「一姐」江旻憓出席頒獎禮，她表示相當期待於明年奧運於巴黎大皇宮比賽，希望打破「世一魔咒」，於奧運爭取佳績。

現時女重世界排名第一的江旻憓（Vivian），周五出席油尖旺青少年劍撃比賽頒獎禮，鼓勵年輕劍手要保持熱愛劍擊和求進步的心。活動結束後，有劍手和市民向Vivian要求合照和索取簽名，她亦欣然答應，並祝福大家新年快樂、身體健康。

江旻憓今年世界排名重返第一，不過回顧今年表現，她直言有點失望：「今年拿到年終第一，我覺得自己的確比上次（2019年）登上世界第一時有進步，但還是不夠好，最近兩站表現有少少失望，我覺得我這兩次比賽都是輸給自己。不過這已是我有史以來表現最好、最穩定的一季，放假後我會調整好心態，對自己再狠一些！」

今屆奧運劍擊賽將於巴黎大皇宮舉行，Vivian表示期待：「大皇宮是很漂亮的場館，好期待在那裡比賽！不過劍擊界有一個『魔咒』，就是『世一』永遠去奧運都不會拿冠軍，還經常第一場就輸，我要有這個信心和勇氣去克服這個魔咒。」香港女重隊現排亞大區第一，目前僅餘兩站巴黎奧運積分賽，入圍明年奧運團體賽形勢樂觀，Vivian有信心能與隊友取得團體賽資格：「今次形勢比東京奧運好，我們會主動出擊，將資格打回來。」

香港將於2026年主辦劍擊世界錦標賽，香港劍擊總會主席楊穎新表示：「賽事暫定於亞博舉辦，目前已經申請場地，已展開籌備工作。」他亦透露，香港亦已申辦明年5月的世界盃分站賽，如能成事將再公布詳情。