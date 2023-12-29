2023回顧系列：本地籃球難忘時刻　

香港籃壇今年經歷不少高山低谷，有喜有悲，也有球隊經過多年努力而收穫突破性佳績，包括港男籃幾經艱辛終於出戰杭州亞運，兼取得勝仗爭回一口氣；滿貫豪華陣容奪銀牌錦標締隊史佳績；香港東方再奪ABL冠軍；還有香港金牛為本土籃球隊創造職業夢的機遇等等。籃球承載着無限夢想，值得一一細味，就藉着2023年即將過去的今天，一齊回顧本地籃壇的難忘事情。

1.亞運資格失而復得港隊爭氣贏波

香港男子籃球隊因杭州亞運組委會突取消外圍賽，一度失去參賽機會。及後黎巴嫩退賽，港籃補上「戲劇性」重獲資格，對於失而復得的機會，一眾球員大打爭氣波，以69比64力挫世界排名高19位的蒙古，取得9年來首場亞運勝仗。今屆亞運「最後一舞」的李琪該仗轟入3記三分，取得全隊最高19分，留下美好回憶。港籃以1勝2負晉級淘汰賽，儘管負沙特阿拉伯而止步，但葉耀邦、梁嘉顯等新一代表現突出，眾將表現出色，值得鼓掌。

2.突圍亞盃外預賽挑戰列強

「FIBA亞洲盃外圍賽預賽」2月在蒙古舉行，港籃打出背水一戰的氣勢，全程領先下，以71比66力挫馬來西亞，拿下最後一個出線名額。港隊有3人得分上雙，蔡再懃攻入全隊最高的15分，梁兆華表現全能，取得13分、6個籃板、6次助攻及4次偷波。葉耀邦貢獻12分及6個籃板。港籃將於2024年2月開始挑戰亞洲盃列強。

3.擊敗哈薩克 港女籃亞運歷史首勝

香港女子籃球隊出戰杭州亞運迎來突破，小組賽最後一輪以70比56擊敗哈薩克，取得隊史首場正賽勝利，賽後一班女將相擁而哭，場面令人動容。目前唯一征戰WCBA的港將李祉均（下圖）亞運表現神勇，對哈薩克一仗轟18分助港隊創歷史，效力天津冠嵐的她成為球隊得分主力，暫以18.4分排得分榜第13位，場均2.3次偷球排聯盟第5。

本地女籃方面，銀牌總決賽原定於港島東體育館舉行，引起爭議，最終在香港金牛支持下，賽事移師修頓上演，由偉邦擊敗福建首度奪冠。另外，U18港女籃於8月的烏蘭巴托東亞青年運動會奪銀，值得讚賞。

4.香港東方登上末代ABL王座

香港東方出戰疫後復辦的ABL東南亞籃球邀請賽，賽事於2月初展開，球隊以10勝4負完成常規賽，季後賽4強再以場數2比0淘汰馬來西亞金群利金鹿，晉級決賽後與越南西貢熱火先打成1比1平手，決勝的第3回合，香港東方憑5人得分上雙，點點開花下以73比60贏波，終以總場數2比1奪得總冠軍。

外援托查摩利路斯膺最有價值球員MVP，麥洛連則獲選為最佳防守球員。然而ABL賽會被指不合FIBA發展藍圖，11月宣告停辦。

5.滿貫崛起首捧銀牌錦標

甲一強隊滿貫今季狀態大勇，9月在高級組男籃銀牌決賽，力挫勁敵香港東方，贏得球隊升上甲一以來首個冠軍。滿貫隨後再於聯賽開始前羅致惠龍兒以及吳松峻，加上「籃底霸王」外援蓋帝斯表現持續出色，令球隊在常規賽高歌猛進，目前7戰全勝，全力衝擊隊史首座甲一總冠軍。

6.NBA球星訪港粉絲雀躍

今年暑假亦有多位NBA球星先後訪港，包括占美畢拿、列拿特、米切爾及熱火名宿韋迪，幾次活動皆引起大批球迷支持。其中韋迪於該次活動，更同時展示由他贊助的香港東方球衣，韋迪及同場的夏士林等隨即穿起球衣，把氣氛推上高潮。

7.南華獲頒冠軍指環

上季甲一聯賽總冠軍球隊南華，8月獲籃總頒發「王者之戒」，最有價值球員朱亮更獲專屬指環，而為感謝南華領隊兼籃總副會長洪游奕多年來對本地籃運的貢獻，總會特別訂製多一枚冠軍指環贈送給洪生作為留念。「紅軍」今季重組，多位經驗大將包括陳張敏及李劍煌退役，球隊為他們舉行榮休儀式。

8.香港金牛首闖NBL兆華Ricky搶鏡

香港金牛於今年6月正式成立，進軍中國全國男子籃球聯賽（NBL），並邀得梁兆華、楊睿騏（Ricky）及許烜行等港將加盟。坊間迴響也非常熱烈，首場主場迎戰廣西威壯的賽事幾近全場爆滿，「兆華」及Ricky更成功入選NBL全明星賽。香港金牛上季亦驚險打入季後賽，可惜首輪以場數0：2不敵常規賽「一哥」安徽文一出局。

9.「M」品牌香港大師賽 燃起３人賽熱潮

「M」品牌大賽FIBA 3x3世界巡迴賽香港大師賽今年11月於維多利亞公園舉行，來自荷蘭、美國、中國等16支球隊爭逐冠軍寶座，戰況激烈。

佔主場之利的香港亦派出「香港烏溪沙隊」以外卡身份參賽，陣中成員包括甲一球員許烜行、蔡龍德、楊瑞鴻和乙組外援馬哈拉。今屆賽事更加首設學界邀請賽，同時亦是FIBA認證第3級別賽，讓學生們體驗世界級場館比賽滋味。

10.Panasonic邀請賽熱血澎湃

英華協恩稱王封后

Panasonic學界籃球邀請賽於5月下旬假修頓舞台上演，24支球隊熱血競逐，夢幻決賽由英華書院對拔萃男書院，英華最終憑吳委峻和倪嘉仁合力攻入29分，以43比39贏波，成功寫下三連霸。其中吳委峻擸走MVP、得分王及三分王獎項，為學界生涯留下輝煌一頁。女子決賽，協恩憑李佩沛和姚采芸各得14和12分，以66比13大勝裘錦秋（葵涌），實現8連霸。姚采芸膺得最有價值球員。