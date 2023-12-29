香港超級聯賽會盃　傑志大勝闖決賽

「香港超級聯賽會盃」周五（29日）繼續上演4強對決，傑志與東方爭奪最後一個決賽席位。結果派出多名外援的傑志兵不血刃，憑羅素、查理史葛及明加索夫各入1球，加上迪美路夫梅開二度，以5比0淘汰東方，元旦日將與理文爭冠。

「藍鳥」正選派出6位外援，包括恩查、伊高沙托尼及明加索夫組成進攻三叉戟，米基爾、基爾頓及查理史葛坐鎮中場，金信煜先列後備；東方有吳宇曦及柏拔等4位U22球員擔正，鐘樂安戴起隊長臂章鎮守後防，巴拉克及于楊兩位特邀球員齊齊亮相，後備席12位球員皆為U22小將，其中11人不足19歲。

傑志開局就靠角球攻勢搶得先機，3分鐘羅素接應隊友二傳，插水式頭槌頂入，早早為球隊領先。16分鐘恩查落底傳中，查理史葛接應燙射得手，為傑志拉開比數。29分鐘，基爾頓傳入門前，明加索夫一頂入網。傑志採取前場緊迫下，東方難以組織至前場，吳宇曦於左翼的突破，成為球隊為數不多的亮點。半場傑志暫時以3比0領先。

換邊後傑志繼續搶攻，後備入替的迪美路夫先後兩次起腳，都未能考驗廖富源。57分鐘，基爾頓落底傳中，明加索夫一射又僅僅高出。東方及後換入高銘浩及高銘藝一對孖生兄弟兵，並加強前場逼搶。惟東方攻勢未見起色，傑志就繼續搶士哥，78分鐘金信煜傳中，造就迪美路夫射成4比0。84分鐘，羅素回後，由迪美路夫完成最後一擊，為傑志鎖定5比0勝局。

東方新年前後要面對緊密賽程，主教練盧比度也對球隊要應付這項盃賽有保留，並解釋到派年輕球員應戰的原因：「傑志踢完1月1號場波就有假放，但我哋25號踢完，29號、1號同6號都要比賽，東方冇3、40名常規球員畀我揀，如果要踢就不如畀年輕球員機會。」今場東方大軍名單平均年齡不足20歲，雖然最終以大比數落敗，但盧比度仍對一班年輕球員的表現感滿意：「今日我哋派出年輕球員，對住傑志一班主力，輸5球係好正常，球員已經盡力。」

比賽中擔正的查理史葛今場有份入球，他就對能夠晉級感高興：「好開心今日贏波兼入到決賽，雖然呢項盃賽性質感覺似友賽，但我哋都落足全力去踢。都要讚對手東方嘅一班年輕球員，相信今日對佢哋都係好寶貴嘅經驗。」