曼聯「壞孩子」格連活特今季被外借去西甲球隊基達菲後，演出光芒四射，獲得多間大球會垂青，根據英國《太陽報》最新爆料，巴塞羅拿出手搶人，向紅魔鬼開出4,000萬鎊(約4億港元)轉會費收購呢位22歲翼鋒，並承諾將10號球衣交畀格連活特，捧佢做美斯接班人。

格連活特2022年1月因為涉嫌毆打及強姦女友被警方拘捕，球員生涯幾乎陷於一旦，雖然英國警方今年2月撤銷佢所有控罪，但曼聯基於輿論壓力及保護球會聲譽，今夏仍然將呢位英格蘭球星「流放」外借去基達菲。

格連活特大踢爭氣波，為基達菲各項賽事上陣15場入5球及4次助攻，協助呢支上季西甲護級球隊今季成績大躍進，現時排聯賽第8位。據悉基達菲早前向曼聯提出以4,000萬鎊買斷格連活特，但已被紅魔鬼拒絕。

雖然巴塞隆拿今次開出相同轉會費，但仲有其他籌碼可以吸引紅魔鬼放人，包括將翼鋒拉芬夏比洛尼送去曼聯，作為交易條件。呢位27歲巴西國腳效力列斯聯期間表現出色，包括2021/22年球季英超上陣35場入11球，早已適應英超踢法，加上紅魔鬼現時右翼安東尼馬菲奧斯狀態持續低迷，領隊坦哈格早前焗住將左翼阿歷真度加拿祖移去右路，如果簽到拉芬夏比洛尼，無疑可以解決右翼人腳問題。

對於格連活特而言，重返曼聯機會唔樂觀，佢希望效力大球會，轉投巴塞亦係一個唔錯選擇，而且對方願意將昔日美斯嘅10號球衣交畀格連活特，對佢係一種無上光榮，兼可以洗脫「家暴男」污名，如果交易成事，無疑係「三贏」。