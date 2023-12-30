拿達路缺陣　國際米蘭啞火失分

周六(30日)凌晨意甲爆出冷門，榜首國際米蘭缺少射手拿達路馬天尼斯之下，作客只能同熱拿亞打和1比1，聯賽4連勝走勢斷纜，令到第2位祖雲達斯有機會拉近積分距離。

國米首席射手拿達路馬天尼斯有傷在身，未能披甲，教練施蒙尼恩沙基今仗用34歲老將阿拿奧杜域擔任正選前鋒，聯同馬古斯杜林合作攻堅。戰至42分鐘，國際米蘭中場尼高路巴列拿射門中柱彈出，阿拿奧杜域門前補射入網打開紀錄。

由於開賽初段有球迷放煙花，導致比賽暫停，所以上半場補時特別長，熱拿亞把握機會喺上半場補時7分鐘，由中堅達古辛頂入角球扳平1比1。

換邊之後，國際米蘭創造唔少攻勢，但都失之交臂，包括阿拿奧杜域射門斜出，中堅法蘭斯高阿沙比頭槌勁頂，被熱拿亞門將祖斯馬天尼斯撲出，可見國米缺少拿達路馬天尼斯，入球效率明顯下降，最終痛失2分。

國際米蘭現時領先第2位祖雲達斯5分，但踢多1場，祖雲達斯將於周日(31日)凌晨主場對羅馬。

至於上季意甲冠軍拿玻里頹勢未止，主場同蒙沙打和0比0，近5場聯賽僅1勝。