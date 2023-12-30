夏蘭特迪布尼再抖多陣　曼城吹「細」風

「世界冠軍」曼城2023年最後一戰，會喺英超主場迎戰包尾大幡錫菲聯。根據多年嚟博彩觀察所得，呢啲強弱懸殊嘅大戰，經常出現出人意表賽果，大家投注時千祈咪孤注一擲，翻查往績，兩軍近6次交手，總入球全開3球或以下，少注3.5球入球細為妙。（Now 621周六晚11時直播）

曼城上場雖然反勝愛華頓3比1，但球隊入局較慢，半場係落後嗰隊，而且因為愛華頓搶分心切，太過進取先畀「藍月亮」有機可乘，今場錫菲聯自知技不如人，一定會龜縮喺後防，事實上佢哋近期對車路士及利物浦均以0比2輸波，甚少大敗。

錫菲聯今場有波斯尼亞中堅艾密特賀錫及荷蘭中場古斯達禾咸馬，因累積5面黃牌需要停賽，球隊整體實力削弱，更加唔會妄想喺曼城球場偷雞，乖乖哋踢「901」戰術算數。不過雖然表面強弱懸殊，但雙方交手甚少出現大手交易，首循環錫菲聯都守到63分鐘先至失守，最終只輸1比2，累積近6次交手，總入球全開3球或以下。

曼城射手艾寧夏蘭特以及奇雲迪布尼，上場鬥愛華頓仍然缺陣，雖然有消息指夏蘭特已經傷愈，但狀態肯定未起，預料哥迪奧拿唔會畀佢正選上陣，甚至再畀佢休息吓，到2024年先復出，中位數調高至3.5球，不如少注入球細。

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