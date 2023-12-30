賽馬會菁英盃　深水埗同香港U23再鍊過

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「賽馬會菁英盃」周六（30日）戰火重燃，其中A組的深水埗於九龍灣公園鬥香港U23。深水埗今場由陳靜謙復任正選，與宋柱浩、拿亞鎮守後防，顏卓彬在中場派牌，支援箭頭鄧嘉攻堅，3名U22球員為劉家城、梁羿童及張廣然。香港U23則派出宏愷志、鄧筵霑、宋紘毅及李樂謙4名U22擔正，郭子堦、鄭進泓在中場掃蕩，入球重任落在林智豐身上，林學㬢先列後備。（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）

深水埗正選：

31 李溢晉 [GK]

3 劉家城

5 陳靜謙

8 艾雲馬高域

14 宋柱浩

20 波比

24 顏卓彬［C］

29 梁羿童

72 拿亞

77 張廣然

99 鄧嘉

香港U23正選：

25 雲天樂 [GK]

3 李樂謙

4 宋紘毅

5 梁煒烽

6 杜國樑 ［C］

8鄧筵霑

14鄭進泓

16郭子堦

19 盧錦宏

21林智豐

33宏愷志

深水埗後備：

28 戴廷匡 [GK]

30 奧力斯 [GK]

2 楊學敏

9 鄧子均

11 黃靖揚

15 尼高拉斯

16 張志昊

17 黃琛喆

19 鄧港桁

21 陳灝

41 梁星耀

香港U23後備：

29 [GK] 鄧梓朗

44 袁逸朗

9 何家智

10 林學曦

11 吳文希

12 吳栢希

20 嚴啟倬

23 何瀧浩

26 馬阡皓

28 黎皚韜

31 余毅行

88 羅焌軒

「賽馬會菁英盃」周六（30日）戰火重燃，其中A組的深水埗，會於九龍灣公園鬥香港U23。兩軍今季第3度交手，進攻表現有起色的深水埗，不希望錯過爭勝機會；至於香港U23靠活力搭夠，為打開分組賽勝利之門，同樣毫無保留。（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）

深水埗上場「賽馬會菁英盃」最終被港會逼和4比4，主教練陳浩然指出球隊在領先情況下，必須做得更好：「大家喺領先緊嗰陣，要點樣去應付，呢方面已經交咗費，今次再鬥香港U23希望球員各司其職。」「陳Sir」指出希望透過接下來連續5場「賽馬會菁英盃」作輪換，讓較少上陣的球員提升狀態，為來年聯賽征途作準備。

上季征戰丙組聯賽的U22中堅劉家城指出，頂級聯賽與低組別賽事分別甚大：「好明顯嘅分別係身體對抗性，攞波做決定都要更快，我雖然年紀比較細，但踢得中堅就要嗌住隊友，溝通方面問題唔大。」「家城」對球隊實力有信心，認為深水埗有能力在香港U23身上全取3分。

香港U23繼聯賽再次與深水埗交手，惟主教練司徒文俊透露劉家喬因私事缺席，而林學曦、吳文希及李卓軒有傷在身，是役未必冒險派他們上陣。談到今場對手，「司徒Sir」稱深水埗近期狀態良好，幾位外援逐漸上力，必定為己隊帶來極大挑戰：「艾雲馬高域同雲尼馬高域喺中前場作用好大，鄧嘉近期腳風都幾順，我哋要集中精神，唔好畀佢哋咁多機會。」

門將雲天樂（Michael）對早前聯賽領先深水埗兩球下，被對手逼和感到非常可惜，但仍有信心是役能順利取勝：「上場咁樣畀人追和一定對士氣有影響，但比賽係逐場計，我哋已經好同深水埗搏殺，要喺呢場攞齊3分。」