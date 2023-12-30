祖高爾：紐尼斯復甦成紅軍取勝關鍵

我一直喜歡利物浦對紐卡素這個對碰，希望在2024年的首場英超比賽中，再次看到兩隊對決所帶來的燦爛時刻。

利物浦上場對般尼的表現，給我留下深刻印象。經歷此前對死敵曼聯打成平手的失望一戰後，這對他們是一場艱難的比賽，但他們控制了比賽，並且在製造入球機會方面保持耐性，也令對方全場沒有任何中目標射門。

達雲紐尼斯一直努力並保持敏銳，結束了自10月以來的入球荒，以一記非常漂亮的射門為利物浦先開紀錄。我認為紐尼斯是一個信心型射手，在新的一年如能保持狀態，將成為利物浦非常重要的資產。高普顯然非常喜歡他，但隨着入球能力卓越的迪亞高祖達回歸，入球不夠頻繁的紐尼斯也會受到壓力。

此外，我們談論最多的就是利物浦的防守紀錄。利物浦的後防線在之前幾季很強，但過去一兩季，有關阿歷山大阿諾特的防守能力，以及華基爾雲迪積克高峰不再的言論不絕於耳。儘管如此，今季他們的失球最少，而且在祖爾麥迪比和安德魯羅拔臣等因傷缺陣下取得。同時，他們也是今季下半場失球最少的球隊，下半場僅失5球。如能把此特點延續到下半季，這將是優勢。

另一邊廂，紐卡素現時很糟糕，近7場6輸。他們在拆禮物日輸給諾定咸森林，肯定不好受，尤其被倒戈的基斯活特上演帽子戲法。

今季紐卡素本來開局不俗，奈何受傷病問題困擾，多達9名主力因傷停無法上場。主帥艾迪侯域和其球隊面臨的最大問題，就是傷病主要集中在防守球員身上。除了哈維班尼斯外，紐卡素的進攻球員悉數在陣，要入波沒大問題，傷病主要發生在後衞或防守中場身上，他們在這些位置上的陣容深度嚴重不足，也意味着在過去三個月，一直使用相同的11或13名球員。我最近兩次觀看紐卡素時，其球員看起來疲憊不堪，導致像捷比亞這樣可靠的球員也出現注意力不集中的情況，讓他們失了不少分數。

艾迪侯域希望能在1月的轉會窗中加強實力，並希望傷兵盡快復出，以爭取重返前4名。他們目前距離前4有8分離距，這是一個相當大的差距，一旦這個差距再擴大，我擔心艾迪侯域隨時帥位不保。

我認為紐卡素今仗將會奮力作戰，但利物浦實力更強，最終可於晏菲路取勝，用勝利為2024年揭開序幕。