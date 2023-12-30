熱血再現！曼聯乘勢火燒森林

曼市雙雄於英超快車分途出擊，壓軸有諾定咸森林主場火併曼聯。雖然森林易帥後有回勇迹象，但防守依然不穩，曼聯上場反勝阿士東維拉令士氣大振，況且近年對賽食住森林，有望喺佢哋2023年最後一戰贏波埋齋，今仗客勝有計。（Now 621及611周日凌晨1時30分直播）

森林早前怒炒谷巴，搵來曾執教狼隊及熱刺嘅紐奴接手，佢領軍2場取得1勝1負，尤其係上場憑倒戈嘅基斯活特大演帽子戲法，作客反勝紐卡素3比1，取得自11月頭贏維拉後首場勝仗。不過要留意，森林已經連續8場有失波，共失19球，就算係紐奴領軍2場都失咗4粒，累積多時嘅防守不穩問題，並非一朝一夕就可以解決。

曼聯近期猶如坐過山車，經歷歐聯出局、4場不勝0入球嘅恥辱，又受拉特克利夫入股嘅利好消息影響，上場對維拉落後2球劣勢下，憑阿歷真度加拿祖梅開二度，以及貴價箭頭海倫終於在今季聯賽取得開齋波，反勝3比2，熱血到暈。

儘管曼聯遇強即屈，但對住實力較曳嘅中下游球隊仍有一手，除咗之前倒灶不敵般尼茅夫同水晶宮外，佢哋今季面對聯賽下半版嘅狼隊、富咸、賓福特、般尼、錫菲聯、盧頓、愛華頓等都順利贏波。

再睇埋「紅魔鬼」近5次對住森林，全部贏晒，包括今季首循環反勝3比2，擺明格食格，必定食住個勢乘勝追擊，客勝值捧。

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