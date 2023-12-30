賽馬會菁英盃　香港U23大炒深水埗　奪今季首勝

「賽馬會菁英盃」周六（30日）戰火重燃，其中A組的深水埗於九龍灣公園鬥香港U23。香港U23憑鄧筵霑梅開二度，加上盧錦宏、林智豐及林學㬢各建一功，最終以5比0大炒深水埗，打開今季勝利之門。

深水埗今場由陳靜謙復任正選，與宋柱浩、拿亞鎮守後防，顏卓彬在中場派牌，支援箭頭鄧嘉攻堅，3名U22球員為劉家城、梁羿童及張廣然。香港U23則派出宏愷志、鄧筵霑、宋紘毅及李樂謙4名U22擔正，郭子堦、鄭進泓在中場掃蕩，入球重任落在林智豐身上，林學㬢先列後備。

兩隊開賽初段未入局，僅有香港U23中場郭子堦射門斜出較為有威脅。23分鐘宏愷志頭部受傷，由嚴啟倬入替。2分鐘後香港U23即打開缺口，鄧筵霑接應郭子堦橫傳，禁區內勁射破網。落後的深水埗嘗試反撲，但鄧嘉遠射力度欠奉。上半場尾段香港U23有次黃金機會，對方門將李溢晉解圍失誤，李樂謙截到後但射門不中目標，半場香港U23領先1比0。

易邊後深水埗換入黃琛喆加強攻力，47分鐘再失多球，盧錦宏門前混戰射入，香港U23領先至2比0。深水埗未有放棄，56分鐘艾雲馬高域罰球直射，被雲天樂撲出底線。61分鐘香港U23再下一城，鄧筵霑禁區頂燙射笠死李溢晉。3分鐘後李樂謙左路落底傳中，林智豐近門撞入。補時階段林學㬢半場笠射為香港U23埋齋，助球隊以5比0擊敗深水埗，取得今季各項賽事首勝。

深水埗今場大敗5球，主教練陳浩然坦言賽果屬於意料之外，但認為球隊始終不可以自視過高：「冇睇低對手，都唔可以睇得太高自己，我哋係有進步，但依家聯賽仲係排榜尾，香港U23排名甚至比我哋高，輸唔係咩意外事，但5球嘅差距唔應該出現，依場波係一個好嘅教訓。」

至於香港U23收獲今季首勝之餘，更成功轟入5球，主教練司徒文俊直言賽前未有預計：「

可以先開記錄係一個好重要因素，之後隨住比數慢慢拉開，信心愈嚟愈大，表現更加好。」香港U23目前在小組4分在手，少踢兩場落後排第2的東方兩分，惟「司徒Sir」表示爭出線仍有一定難度：「依組隊數多啲，要出線唔係講淨係贏一場，至少贏4至5場，希望球員攞多啲信心先，逐場逐場行啦。」