賽馬會菁英盃　冠忠南區港會除夕交鋒

香港足球會足球場周日（31日）除夕舉行1場「賽馬會菁英盃」A組賽事，由冠忠南區與港會正面交鋒。南區在幾名主力隨「大港腳」備戰「亞洲盃」缺陣下，能否攻破港會防線全取3分，勢成焦點。（周日下午3時開賽）

冠忠南區本季首度到港會場出擊，不過主教練楊正光表示球隊平常也在仿真草場操練，相信有助球員適應場地。球隊今場有史提芬彭利拿、鞠盈智及伍瑋謙入選「大港腳」出戰「亞洲盃」，「光Sir」承認對戰力有影響，盼其他球員大打爭氣波，助球隊獲勝：「羅拔奧度離隊之後，陣中冇前鋒頂『肥彭』（史提芬彭利拿）嗰位，希望佐佐木周同艾華等人入波，減低『肥彭』唔喺度嘅影響。」此外，獲傑志重召參與「香港超級聯賽會盃」的借將陳傲軒，是役可以候命。

港會主教練東尼咸美頓（Tony）就透露費查及莊馬仕等人將繼續缺陣，因此不認為南區有幾位主力避戰，令港會有優勢，期待與對方合演1場精彩賽事：「呢個盃賽就係畀年輕球員出場機會，所以球員可以放膽去踢，而且我哋上季同南區踢咗幾次，每場都好緊湊，希望今場都係咁好睇。」好消息是里奧刑滿復出，可以為球隊搏殺。